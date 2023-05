Soundcore Motion x600 di Anker va a braccetto con audio Hi-Res

Soundcore, il marchio audio di Anker, ha appena svelato Motion X600, un altoparlante portatile ad alta fedeltà disponibile in tre colori: Polar Grey, Verde Aurora e Blu Lunare. Su Amazon è già disponibile a 199 euro.

Motion X600, dichiara l’azienda, è l’altoparlante più avanzato fino ad oggi del brand. Con una elegante griglia in metallo e design ricercato, il Motion X600 cattura l’attenzione con il suo aspetto distintivo.

La dispositivo beneficia di una configurazione con tre amplificatori e ben cinque altoparlanti, tra cui due woofer, due tweeter e un altoparlante full-range rivolto verso l’alto. Questo sistema audio, combinato con l’algoritmo audio Soundcore, offre un’esperienza portatile che solitamente è riservata ai sistemi audio domestici di alta qualità.

E’ estremamente portatile grazie alle sue dimensioni compatte e alla maniglia integra, oltre ad essere resistente all’acqua con certificazione IPX7. Per questo, Motion X600 è ideale per l’uso in casa, in giardino o anche a bordo piscina.

Un aspetto interessante di Motion X600 è la sua capacità di accettare e decodificare sorgenti LDAC ad alta risoluzione, anche se questa tecnologia viene supportata solo su dispositivi Android.

Offre una potenza nominale di 50W, così da rendere l’altoparlante assolutamente idoneo per “riempire” non solo una stanza di grandi dimensioni, ma anche di offrire un suono di alta qualità. L’app Soundcore abbinata è dotata anche di un equalizzatore a 9 bande personalizzabile, che permette agli utenti di regolare il suono in base alle loro preferenze su tutte le frequenze.

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 50W

Codec: LDAC fino a 900 kbps, certificazione Wireless Hi-Res

2 woofer, 2 tweeter, 1 full range

Frequenza: 40kHz

Connettività: Bluetooth 5.3

Protezione: IPX7

Autonomia: 12 ore a batteria

Porte: USB-C e Aux

Dimensioni: 30 x 8,1 x 12 cm

Peso: 1,98 kg

Soundcore Motion X600 ha una potente batteria interna da 6.400 mAh (7,2 V), che offre fino a 12 ore di autonomia al 50% del volume. Inoltre, è possibile abbinare senza fili due altoparlanti Motion X600 per ampliare ulteriormente il panorama sonoro e godere di un’esperienza stereo ancor più appagante.

Soundcore Motion x600: prezzo e disponibilità

Soundcore Motion X600 è disponibile nel negozio del marchio su Amazon al prezzo di 199,99€ . Per tutte le notizie che riguardano Anker vi invitiamo a visitare questa sezione di macitynet.