Volvo firma ordine record per 1000 camion elettrici

Volvo Trucks ha firmato una lettera d’intenti per vendere 1.000 camion elettrici entro il 2030 a Holcim, uno dei maggiori fornitori di soluzioni per l’edilizia al mondo. L’accordo è il più grande ordine commerciale fino ad oggi per veicoli elettrici Volvo e i primi 130 mezzi saranno consegnati tra il 2023 e 2024.

Holcim si occupa di soluzioni per l’edilizia, ha sede in Svizzera, è presente in più di 60 Paesi e vanta circa 60.000 dipendenti. Ora l’azienda e i suoi appaltatori hanno concordato con Volvo Trucks di pianificare l’impiego di 1.000 veicoli elettrici Volvo nelle operazioni di Holcim in Europa entro il 2030.

I primi 130 Volvo FH Electric e Volvo FM Electric saranno consegnati in mercati come la Francia, Germania, Svizzera e Regno Unito durante il quarto trimestre del 2023 e per tutto il 2024.

Sostituendo 1.000 veicoli diesel Volvo FH esistenti con camion Volvo FH Electric che utilizzano energia verde su un percorso tipico, secondo l’azienda svedese è possibile risparmiare “fino a 50.000 tonnellate di CO2 ogni anno”.

Il risparmio di CO2 si basa sul calcolo utilizzando il Volvo Trucks Environmental Footprint Calculator (confrontando la produzione di CO2 su un chilometraggio annuo di 80.000 km per un camion con un peso totale di 44 tonnellate e supponendo che il comparatore diesel utilizzi il 7% di biodiesel e raggiunga una media di 23l/km).

All’inizio di maggio il costruttore ha presentato gli impegnativi test effettuati sopra il Circolo Polare Artico sulle strade pubbliche di camion elettrici alimentati a idrogeno: tutti i dettagli sono in questo articolo.

Sempre a maggio Volvo Trucks e Nexyad hanno presentato un sistema di assistenza alla guida basato su intelligenza artificiale AI. Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.