Il video Surface Duo mostra lo smartphone tablet di Microsoft in funzione

Microsoft ha presentato per la prima volta il suo nuovo smartphone tablet, dispositivo a doppio schermo, lo scorso anno, anche se la multinazionale di Windows non ha mai offerto hands on, né ha dato modo a chiunque di toccarlo con mano per accertarne le potenzialità: ora un nuovo video Surface Duo apparso in rete, invece, alimenta la curiosità su questo terminale, e ne mostra in parte il funzionamento.

Di recente era stato possibile verificare il funzionamento di Android su questo Surface Duo grazie a un emulatore, mentre il video Surface Duo che riportiamo in questo articolo mostra effettivamente un dispositivo funzionante. Scoperto sullo SkyTrain di Vancouver, l’hardware sembra identico a quello che Microsoft ha mostrato a ottobre del 2019, anche se c’è qualche speculazione che ora potrebbe includere un flash frontale.

La parte interessante di questo video Surface Duo è verificare esattamente come Android funziona sul dispositivo, e come il sistema operativo si adatta quando si utilizza un singolo display o entrambi gli schermi fianco a fianco.

Nel video è possibile vedere in esecuzione un gioco su un singolo display, prima che il proprietario tenti di scorrere e tornare ad Outlook per Android. Le animazioni gestuali sembrano ancora in fase di beta, ma il filmato mostra anche l’utilizzo di due app affiancate su Surface Duo, seppur per breve periodo.

Per qualche secondo nel video Surface Duo è possibile anche apprezzare come le app possono estendersi su ambo i display in quella che Microsoft chiama una modalità “canvas estesa”. Questo non sarà il valore predefinito per gli sviluppatori, poiché gli utenti finali dovranno specificamente scegliere di estendere un’app su entrambi i display, ma il comportamento predefinito vedrà le app aprirsi individualmente su ciascun display.

Microsoft ha fornito un gran numero di linee guida per gli sviluppatori di app a doppio schermo, e persino un emulatore Android. Il lavoro è ancora in corso, tuttavia, come mostra questo video, Surface Duo è già realtà: la commercializzazione è attesa entro le vacanze invernali di quest’anno. Per ulteriori dettagli su questo nuovo dispositivo Microsoft in arrivo è possibile consultare questo articolo di macitynet.

