Spotify Premium Family migliora con mix, filtri e hub di controllo

A cinque anni dalla sua prima introduzione Spotify Premium Family migliora con l’arrivo delle nuove funzioni Famly Mix, Family Hub e soprattutto con il controllo parentale, caratteristica richiesta da tempo da numerosi utenti.

Ora con il controllo genitori l’amministratore dell’account può attivare i filtri per i contenuti espliciti su uno qualsiasi dei 6 account singoli inclusi in Spotify Premium Family. Una funzione utile tenendo presente che la musica di Spotify può essere riprodotta su praticamente qualsiasi dispositivo, anche nelle famiglie con bambini piccoli.

Invece con Family Mix arrivano playlist personalizzate dedicate a tutta la famiglia che vengono costantemente aggiornate. È possibile controllare chi è presente in ciascuna sessione per ottimizzare i momenti di ascolto condivisi e preferiti di tutta la famiglia.

Tramite il nuovo Family Hub è possibile gestire tutte le impostazioni dell’abbonamento Spotify Premium Family, come per esempio aggiungere e rimuovere membri della famiglia, configurare e regolare il controllo genitori, modificare i dati del proprio account, l’indirizzo e così via.

I dati di ascolto degli abbonati Spotify Premium Family svelano le preferenze e i brani preferiti dalle famiglie nel mondo. Le canzoni più ascoltati in streaming a livello globale dagli utenti con piani Family sono Shallow di Bradley Cooper e Lady Gaga, Sunflower – Spider Man Into the Spider-Verse di Post Malone e Swae Lee, infine Happier di Bastille e Marshmello.

Invece gli artisti più ascoltati, sempre dagli utenti con piani Family, sono Ariana Grande, Drake, Queen, Billie Eilish e Khalid. Ricordiamo che il piano Spotify Premium Family costa 14,99 euro al mese e mette a disposizione fino a 6 account Premium individuali per i membri della famiglia che vivono sotto lo stesso tetto.

Gli ultimi dati di mercato rivelano che Spotify continua a dominare la musica in streaming con 108 milioni di abbonati contro i 60 milioni di Apple Music. Sembra che nonostante lo scontro su termini e clausole App Store, Apple e Spotify siano in trattative per gestire e riprodurre la musica di Spotify tramite i comandi vocali di Siri, una novità che potrebbe arrivare con il nuovo iOS 13 atteso a settembre.