Star Trek Discovery stagione 4 arriva in Italia su Pluto TV

Anche gli appassionati di Star Trek di lungo corso, inclusi quelli affezionati esclusivamente alla saga storica con il Capitano James T. Kirk, hanno apprezzato e continuato a sognare viaggi interstellari grazie alla pluripremiata serie TV Star Trek Discovery: peccato però che dopo mesi e mesi di attesa per l’arrivo della stagione 4 è arrivata la brutta notizia della rimozione da Netflix in diverse nazioni, Italia inclusa.

Ma proprio mentre delusione e amarezza hanno raggiunto il picco arriva finalmente una grande notizia che cambia tutto, infatti ViaComCBS ha annunciato che la stagione 4 di Star Trek Discovery sarà pubblicata sul servizio del gruppo di televisione in streaming gratuito Pluto TV. Si tratta di una soluzione temporanea che vale non solo per l’Italia ma anche per Austria, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e anche per il Regno Unito.

In altre nazioni gli appassionati potranno acquistare copie digitali su una serie di piattaforme TV non specificate all’annuncio. Infine dove è già disponibile il servizio di TV in streaming Paramount+, come per esempio in Europa del Nord, diversi stati dell’America Latina e anche in Australia, per vederlo gli utenti dovranno abbonarsi al servizio. Per invogliare a farlo la società propone uno sconto del 50% sul prezzo dell’abbonamento per i primi tre mesi utilizzando il codice STARTREK.

Ma proseguiamo con le buone notizie: il rilascio delle nuove puntate di Star Trek Discovery stagione 4 inizia venerdì 26 novembre a partire dalle ore 21 in ogni nazione: saranno rilasciati nuovi episodi ogni venerdì, sabato e domenica allo stesso orario.

