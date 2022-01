Su Apple TV+ arriverà un documentario su Sidney Poitier

Un documentario su Sidney Poitier – il primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore, a molti noto per «Indovina chi viene a cena?» e «La calda notte dell’ispettore Tibbs» – è in lavorazione da parte di Apple.

Fonti non meglio precisate hanno riferito a Variety che al progetto è molto legata Oprah Winfrey, la popolare produttrice, attrice, conduttrice di talk show, filantropa e CEO di OWN che dal 2018 collabora con Cupertino a progetti che verranno rilasciati come parte di una serie di contenuti originali prodotti da Apple.

Apple e Oprah Winfrey – riferisce ancora Variety – sono al lavoro sulla produzione da più di un anno e al progetto collabora anche la famiglia di Poitier.

L’idea del documentario arriva dalle società di produzione Harpo Productions (società di produzione multimediale della Winfrey) e Network Entertainment. Reggie Hudlin sarà il regista ed è noto per avere diretto film degli anni ’90 quali la commedia “House Party”, “Il principe delle donne”, ma anche episodi di serie quali televisive quali “The Last O.G.” e “Black Monday”.

Poitier – recentemente scomparso all’età di 94 anni, è noto per avere lavorato a Hollywood in un’epoca in cui non era per niente facile per afro americani pensare di poter entrare nelle nomination degli Oscar; vanta una carriera ricca di successi professionali e morali, con tanto di medaglia presidenziale della libertà consegnatagli da Obama nel 2009.

Oltre ai ben noti “Indovina chi viene a cena?” e “La calda notte dell’ispettore Tibbs”, è ricordato per “I gigli del campo” (premio Oscar come miglior attore protagonista), e per avere aperto la strada a tutta una nuova generazione di attori di colore.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.