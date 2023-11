Subtitlo inserisce in automatico sottotitoli nelle presentazioni su Mac

Subtitlo è una comoda utility che consente di sottotitolare facilmente una presentazione su Mac: l’app sfrutta la dettatura di macOS per riportare sullo schermo quanto viene pronunciato – anche in italiano: in pratica dei sottotitoli in tempo reale.

Usando questa semplice app possiamo far apparire i sottotitoli in tempo reale sulla parte inferiore dello schermo mentre parliamo, utile quando si stanno proiettando slide, consentendo anche a chi ha difficoltà con l’udito di capire quello che sta vedendo.

Al primo avvio è necessario consentire l’accesso al microfono e ai servizi di trascrizione: basta fare click su “Grant Permissions”, consentire l’accesso al microfono e all’opzione di riconoscimento vocale.

Configurazioni primo utilizzo

Dopo avere confermato queste opzioni bisogna aprire Impostazioni di Sistema, selezionare “Tastiera” (nella sezione a sinistra) e da qui (nella sezione a destra) attivare l’opzione “Dettatura”. A questo punto bisogna scegliere la lingua desiderata, aprire di nuovo Impostazioni di Sistema, scegliere “tastiera” e nella sezione “Dettatura” assicurarsi che vi sia corrispondenza tra la lingua scelta in precedenza e quella indicata come “Lingua” nella sezione “Dettatura”.

Subtitlo permette di scegliere una scorciatoia di tastiera (per default SHIFT-CMD-OPTION-M) per richiamare l’app che può in ogni caso essere richiamata in qualunque momento dalla barra dei menu.

Avviate l’app, aprite Keynote o PowerPoint e fate la vostra presentazione: i sottotitoli appariranno in automatico nella parte inferiore dello schermo. Dalle impostazioni dell’app è possibile modificare la posizione (sopra o sotto lo schermo), il linguaggio di input, aggiungere parole al dizionario (utile se il sistema non riconosce determinate parole), modificare l’aspetto dei sottotitoli e altro ancora.

Subtitlo con funzioni base gratis e avanzate a pagamento

L’app si scarica dal Mac App Store (richiede macOS 13.3 o seguenti)

La trascrizione è di ottima qualità, e sfrutta la dettatura che Apple integra di serie con macOS. I risultati migliori si ottengono usando un buon microfono. Le funzioni base sono gratuite.

Altre funzionalità avanzate sono disponibili con un acquisto in-app (19,99€) una tantum (si paga solo una volta): è ad esempio possibile usare temi, creare il proprio, memorizzare le trascrizioni ed esportare il testo.