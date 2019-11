SwitchBot Curtain l’idea geniale che rende smart le tende in pochi secondi su Kickstarter

Dopo l’idea estremamente semplice, ma altrettanto smart del pulsante SwitchBot, arriva anche SwitchBot Curtain, l’accessorio che rende smart qualsiasi tenda. A differenza di quelle di IKEA, non necessitano di una particolare tenda, ma si adattano a quelle che avete in casa. Al momento è in fase di raccolta fondi su Kickstarter, ecco di che si tratta e come funziona.

L’accessorio può funzionare con diverse tipologie di tende, quali quelle standard con anelli e bastone, ma anche con altre tipologie, come le tende a binari. L’accessorio si controlla da smartphone, ma funziona anche con Amazon Alexa, l’Assistente Google, Siri e di integra con la piattaforma IFTTT. Si tratta, in sostanza, di un piccolo modulo da agganciare al bastone della tenda, che inizierà a muoversi in senso orizzontale, chiudendo e aprendo la tenda in modo del tutto automatico.

SwitchBot è dotato anche d un sensore di luce, per rilevare la luce solare e, dunque, aprire e chiudere automaticamente la tenda. E’ inoltre possibile installare un componente aggiuntivo per ricaricare la batteria a energia solare, eliminando così la necessità di ricaricare la batteria tramite presa elettrica.

Le possibilità di automazione sono davvero infinite, integrandosi con tutte le piattaforme disponibili sul mercato. Sarà sufficiente eseguire comandi vocali con Alexa o Google per aprire e chiudere le tende, o creare routine per far sì che queste si aprano e chiudano automaticamente al verificarsi di determinate azioni o richieste.

E’ anche possibile impostare l’apertura e la chiusura automatica quando non si è in casa, così da simulare la presenza all’interno dell’appartamento, così da trasformare le tende in un vero e proprio deterrente per eventuali malintenzionati.

Ovviamente, la caratteristica più interessante di questo sistema è la possibilità di adattarsi ai sistemi di tende tradizionali, classici e già esistenti sul mercato, senza necessità di modificare l’impianto esistente. Il team di sviluppo ritiene che il sistema sarà compatibile con il 99% di tende attualmente disponibili sul mercato.

La tenda SwitchBot supporta diversi tipi di binari, come U-rail e I-rail e anche tipi di bastoni. Peraltro, il team di sviluppo ha tenuto in considerazione anche quel anche quel “scalino che solitamente si trova su aste e binari estensibili. Le rotaie di cui è dotato il piccolo switch consentono alla tenda di scorrere agevolmente lungo l’asta. Basta agganciare ai binari ed il gioco è fatto.

Il sistema è compatibile anche con tende a doppia faccia. O li utilizzano due unità di Switchbot, oppure si fissano le tende superiori con una piccola striscia di velcro o una clip, in modo da trasformare le due parti della tenda, in una tenda unica. Nella confezione SwitchBot inserisce una striscia in velcro come accessorio standard.

SwitchBot Curtain utilizza una batteria ricaricabile che dura fino 8 mesi a seconda dell’utilizzo, così da doverlo ricaricare solo una volta all’anno.

Al momento, SwitchBot Curtain è in fase di raccolta fondi su Kickstarter, dove si può ottenere una singola unità per 69 dollari. Le spedizioni partiranno ad aprile 2020. Su Amazon Italia è disponibile a circa 22 euro il primo SwitchBot, che trasforma in smart qualsiasi pulsante presente in casa, da quello della macchina del caffè, a quello della luce.