Apple TV Plus, 3a stagione di Teheran in lavorazione e c’è anche Hugh Laurie

Dal suo debutto sulla rete israeliana Kan 11 e a livello globale su Apple TV+, “Teheran” ha conquistato spettatori in tutto il mondo ed è stato apprezzato dalla critica che lo ha definito “avvincente”, “adrenalinico” e “thriller di spionaggio appassionante”.

Teheran è uno spy-thriller: la storia di un’agente del Mossad inviata nella capitale dell’Iran per una pericolosa missione sotto copertura che metterà a repentaglio la sua vita e quella dei suoi cari.

Dopo la prima e la seconda stagione, il thriller di spionaggio di Moshe Zonder e Omri Shenhar, è stato rinnovato per una seconda e ora anche una terza stagione. Dopo Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi e Menashe Noy, e Glenn Close (nella seconda stagione) , per la terza stagione indiscrezioni riferiscono che è stato reclutato Hugh Laurie (noto un po’ a tutti per il ruolo del dottor Gregory House, protagonista della serie televisiva Dr. House – Medical Division).

Ideata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn e diretta da Daniel Syrkin. La sceneggiatura è di Omri Shenhar e Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche i co-creatori. I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna and Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin e Eldad Koblenz per Kan 11.

Prima e seconda stagione completa di “Tehran” sono già disponibili su Apple TV+.

