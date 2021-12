Tellows segnala telefonate indesiderate, è gratis per un anno

Tellows con il suo servizio per telefoni fissi e app mobile per smartphone per riconoscere e bloccare le chiamate indesiderate su mobile e fisso, si può usare gratis per un anno grazie a una promozione.

Il telefono squilla e sul display appare un numero sconosciuto: per molte persone, questo può creare disagio e fastidio. In particolare per gli anziani si affidano al classico telefono fisso e hanno poche possibilità di identificare in anticipo il chiamante. Tuttavia, chi possiede un FRITZ!Box, può rispondere al telefono con maggiore sicurezza grazie alle Blacklist tellows.

Le rubriche fornite da tellows per Fritz!Box possono essere facilmente integrate nel Fritz!Box e attraverso la connessione al server tellows, la rubrica telefonica si aggiorna in automatico una volta al giorno, importando tutti i numeri indesiderati. Le chiamate in entrata provenienti da questi numeri vengono filtrate e opzionalmente, su decisione dell’utente, bloccate in automatico.

Invece su smartphone tellows offre una applicazione per iPhone e Android che permette di identificare le chiamate in entrata in maniera gratuita. Per bloccare le chiamate in automatico è invece necessario sottoscrivere un abbonamento annuale.

Una promozione nataliza permette ad ogni modo di acquistare le Blacklist Fritz!Box a un prezzo scontato del 25% e utilizzare la versione completa dell’app gratuitamente per tutto il primo anno. A questo indirizzo i dettagli e il codice sconto.

L’attivazione viene confermata tramite App Store e Google Play Store. Dopo l’anno gratuito, l’abbonamento diventa a pagamento. Se non si vuole continuare a godere dei vantaggi terminato l’anno, è possibile cancellare l’abbonamento in anticipo in modo che non venga rinnovato.

Nel mese di ottobre gli sviluppatori di Tellows hanno segnalato la truffa telefonica con chiamate fasulle apparentemente provenienti da Amazon ma che in realtà propongono finti investimenti: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei dispositivi AVM e dei ruouter Fritz!box sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.