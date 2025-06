Automatizzare l’editing dei testi si può con Text Workflow a 2,99$

Con Text Workflow semplificate e velocizzate la modifica dei testi su Mac e iPhone, il che significa sostanzialmente poter lavorare agilmente tra i vari dispositivi Apple in maniera altrimenti impossibile. Se pensate che può esservi utile allora non fatevi sfuggire l’offerta in corso su BundleHunt che vi permette di mettere mano a questo strumento spendendo solo 2,99 $.

Grazie a oltre 30 azioni integrate permette di eseguire rapidamente operazioni come aggiungere, rimuovere o sostituire testo, convertire il maiuscolo/minuscolo, ordinare righe secondo criteri personalizzati e rimuovere spazi, interruzioni di linea o duplicati indesiderati in un lampo.

Siccome si possono creare flussi di lavoro personalizzati, di fatto concatenando più azioni, chiunque può automatizzare anche processi complessi e quindi salvare queste sequenze per usarle anche in futuro senza doverci rimettere mano. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora con grandi quantità di testo o dati come scrittori, sviluppatori o chiunque abbia necessità di formattare o pulire contenuti in modo rapido, soprattutto se si trova a dover svolgere compiti ripetitivi.

Text Workflow supporta anche la conversione tra diversi formati come JSON, CSV e YAML, oltre a integrare funzioni di codifica e decodifica per URL e Base64, quindi mette in mano una serie di strumenti per lavorare sui testi, che siano strutturati o meno. Include anche le statistiche di testo come il conteggio di parole, caratteri e righe.

Non meno importante poi la sincronizzazione via iCloud perché permette appunto di accedere ai propri flussi di lavoro sia da Mac che da iPhone, garantendo sia la continuità nel lavoro che la portabilità dei testi.

Per chi desidera poi spingersi oltre, c’è anche l’integrazione con l’app Comandi di Apple che permette di accedere a maggiori possibilità di automazione avanzata.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 12 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 2,99 $ invece che 12,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: