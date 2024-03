TuneTaxi è una nuova piattaforma di canzoni generate con l’AI e canali gratuiti

TuneTaxi è un nuovo servizio di musica che propone 15 canali di musica di gratuiti, generata con l’intelligenza artificiale.

Peculiarità di questo servizio è che la musica è generata dall’AI, secondo la piattaforma il risultato è distinguibile da quella creata dall’uomo; vanta oltre 1 milione di brani generati dall’IA e questi sono privi di diritti d’autore.

TuneTaxi non solo offre l’accesso gratuito a musica di alta qualità, ma propone anche canali premium per chi cerca contenuti esclusivi, “integrando il meglio dell’innovazione dell’IA con l’accessibilità e la scelta per gli utenti”.

Il servizio è presentato come soddisfare le diverse esigenze di negozianti, creatori di contenuti e attività commerciali, fornendo colonne sonore “senza eguali” per valorizzare ogni ambiente.

“La nostra iniziale offerta di 15 canali gratuiti è solo l’inizio”, dichiara il fondatore Raoul Wedel. “Siamo impegnati a espandere la nostra offerta gratuita e sviluppare canali premium in grado di soddisfare specifiche necessità dei nostri utenti, assicurando la più alta qualità e varietà”.

Erik Kross, Musical Architect dell’azienda, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di avere stabilito un nuovo standard nella musica AI con generi quali Pop, Classica, Jazz e Lounge. TuneTaxi fonde l’innovazione con la creatività, offrendo qualcosa a qualsiasi ascoltatore”.

TuneTaxi afferma che i brani proposti sono indistinguibili da quelli creati da artisti in carne e ossa, parla di “qualità senza pari” che a “stabilisce un nuovo punto di riferimento” nel settore. L’interfaccia della piattaforma è di semplice uso e permette di individuare le tracce di proprio gradimento, utili per valorizzare spazi per la vendita al dettaglio o come contesti per progetti creativi.

La società che ha realizzato la piattaforma (si parte da qui) ha uffici a New York e Hilversum (Paesi Bassi). Il catalogo comprende un milione di brani royalty-free, canali gratuiti e premium (a pagamento). Non sono stati al momento resi noti i prezzi dei canali premium (è possibile iscriversi a una mailing list per ottenere maggiori informazioni a breve).

