Yale Sync Smart Home è l’allarme integrato per case smart

Presentato l’allarme Sync Smart Home di Yale che permette di avere il pieno controllo della sicurezza della casa dal proprio smartphone, tablet, smartwatch o assistenti vocali preferiti, e che si integra al tempo stesso con l’illuminazione smart di Philips Hue.

Yale cerca in questo modo di semplificare il quotidiano e con Sync tiene a regalare tranquillità all’utente, in modo da proteggerne l’abitazione quando si è in vacanza. Così presenta il nuovo sistema Thomas Moser, Vicepresidente Yale & Smart Residential – EMEA:

Ciò che differenzia veramente l’allarme Smart Home Sync da altre soluzioni sul mercato sono i 180 anni di esperienza in materia di sicurezza di Yale e le varie integrazioni che offre agli utenti. È un allarme discreto che combina sicurezza e semplicità d’uso, mentre si adatta perfettamente alle abitazioni più moderne del giorno d’oggi

L’allarme Sync Smart Home è compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple Watch Serie 2 (o successivo), Philips Hue e piattaforme di altri partner. Le integrazioni forniscono agli utenti una esperienza di Smart Home veramente connessa e affidabile, e nessuna di queste richiede un abbonamento aggiuntivo.

Ad esempio, coloro che desiderano andare in viaggio durante l’estate potranno godere dell’integrazione dell’allarme con le luci intelligenti Philips Hue, così da combinare luci e suoni, fornendo in questo modo un doppio deterrente contro i malintenzionati, facendo apparire sempre qualcuno in casa. Quando si imposta l’allarme, le luci ambientali Philips Hue si accendono per indicare che il sistema è inserito, mentre in caso di intrusione le luci lampeggiano in rosso, per avvisare vicini e passanti.

Ancora, l’allarme permette un inserimento parziale, grazie al quale è possibile attivarlo solo per una porzione della casa, come il piano di sotto in una parte della casa, così da essere sicuri di ciò che sta accadendo. In caso di imprevisto, scatterà l’allarme e l’utente verrà avvisato direttamente tramite una notifica sul telefono. Le opzioni di inserimento, disinserimento e inserimento parziale, nonché la possibilità di controllare lo stato dell’allarme in qualsiasi momento, sono disponibili nell’app Yale Home.

Il sistema può anche estendersi, potendo acquistare accessori aggiuntivi da collegare, senza bisogno di utilizzare viti per il fissaggio. In totale è possibile aggiungere fino a 40 accessori al singolo sistema; Sync fornisce cosi agli utenti una esperienza personalizzata.

Infine, i proprietari possono usufruire della portata potenziata di 200m di Sync, che permette loro di proteggere anche i locali annessi, come ad esempio i garage. La funzione di geolocalizzazione viene utilizzata dal sistema di allarme in base alla posizione GPS di chi la utilizza. Ad esempio, permette di ricevere un reminder quando si esce di casa, offrendo un input smart che facilita la vita. Tutte le informazioni su Yale Sync Smart Home sono disponibili sulla pagina ufficiale del prodotto.

