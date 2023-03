Iliad sconta iPhone 14 fino a 100 euro, anche in 30 rate

Agli utenti iliad piace un sacco grazie alle offerte ricche di GB a prezzi economici con servizi inclusi e senza costi nascosti, piace meno invece agli operatori concorrenti che hanno dovuto rispondere con offerte e condizioni più vantaggiosi per i clienti ma che hanno ridotto fatturato e utili: oltre ai celebri piani e offerte per smartphone e Fibra per la casa, iliad propone in vendita anche iPhone con sconti che arrivano fino a 100 euro per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, con in più la possibilità di pagare in 30 rate a tasso zero.

Chi lo desidera può pagare l’intero prezzo in un’unica soluzione, in alternativa l’operatore propone una dilazione di pagamento che prevede una somma in anticipo di alcune centinaia di euro, in base al modello, mentre il resto dell’importo si paga in 30 rate mensili molto più piccole.

Per esempio iPhone 14 Pro 128GB costa a listino Apple 1.329 euro, mentre con iliad si compra risparmiando 100 euro, quindi a 1.229 euro. Se si sceglie il pagamento a rate si paga solamente 299 euro all’ordine, successivamente si pagano solamente 31 euro al mese per 30 mesi. Sommando anticipo e importo totale delle rate si ottiene esattamente il prezzo scontato di iliad di 1.229 euro, quindi non ci sono costi aggiunti né per espose di pratica né per interessi.

iliad, sconti da iPhone 14 Pro fino a iPhone 12

Per iPhone 14 base e iPhone 14 Plus lo sconto è di 50 euro, stesso risparmio anche per iPhone 13, iPhone 13 mini e anche iPhone 12. Ricordiamo che gli sconti iliad sugli iPhone 14 e altri modelli sono riservati agli utenti abbonati a un piano di telefonia mobile iliad, intestatari di una SIM attiva. Per approfittare del pagamento a rate occorre essere intestatati di una SIM dell’operatore per più di tre mesi consecutivi, oltre ad aver attivato la ricarica con addebito automatico sulla carta di pagamento.

