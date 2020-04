Totally Reliable Delivery, gratis su iPhone e iPad il gioco delle consegne super caotiche

Arriva nell’App Store uno dei giochi più pazzi degli ultimi periodi: Totally Reliable Delivery. Si tratta di un gioco basato sulla fisica, in cui bisogna allacciare le cinture di sicurezza e compiere le missioni di consegna assegnate.

In Totally Reliable Delivery il giocatore accenderà il suo camion per inizierà le più svariate consegne, unendosi ai propri amici, oppure giocando in solitaria. Si tratta di un sandbox game interattivo, che non disdegna affatto la fisica, e che rende difficile pure mettere un pacco nel cassone, senza farlo cadere in terra.

Il titolo propone, oltre alla modalità offline singolo giocatore, anche quella multigiocatore online. Le consegne si traducono sempre in una sorta di caos controllato, dove l’imprevedibile fisica ragdoll incontra una giocabilità a piattaforme.

In gioco l’utente dovrà scattare, saltare, tuffarsi e afferrare tutto quel che deve consegnare, anche se ogni tragitto nasconde mille difficoltà, potendo l’utente scontrarsi contro qualsiasi cosa, finendo fuori combattimento ogni tre per due.

Il mondo, infatti, è pieno di distrazioni, che possono essere giocattoli, veicoli e macchine, che possono essere usate sia per lavorare, ma anche per giocare, da soli o con una squadra consegne sgangherata. Ovviamente, non manca la possibilità di poter personalizzare i propri operai prima di metterli in marcia e di effettuare le consegnare.

Totally Reliable Delivery si scarica gratis per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo.