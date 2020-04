Con Skype videochiamate senza registrazione

Se c’è una ragione per cui Zoom ha visto un così grande aumento di popolarità, è perché l’app non richiede agli utenti un account per partecipare alle videochiamate. Ciò significa che fino a quando l’host ha un account, e ha creato una stanza, gli altri possono unirsi alla videochiamata semplicemente cliccando sul collegamento apposito. Skype approfitta del momento, e consente la stessa possibilità, per partecipare alle video chiamate senza registrazione.

E così, quanti avessero finora utilizzato Zoom per questo motivo, anche se consapevoli dei problemi di privacy e sicurezza riscontrati in questi giorni, potranno adesso sfruttare il servizio di Microsoft. Grazie ad un aggiornamento, Skype eliminerà i requisiti di iscrizione per la partecipazione alle videochiamate.

Questo renderà molto più accessibili gli incontri virtuali tra utenti, utilissime soprattutto in questo periodo di smart working pressoché obbligatorio. Prima dell’aggiornamento, invece, gli utenti Skype che avessero voluto partecipare ad una chiamata, erano costretti ad avere un account.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx — Skype (@Skype) April 3, 2020

Adesso, secondo Microsoft, è sufficiente generare il proprio link alla sessione, per consentire agli altri di partecipare con un clic. Si badi beni che non esiste un numero massimo di riunioni attivabili con questo sistema. Peraltro, Skype mette a disposizione dell’utente il set completo di funzionalità anche a coloro che entrano in videochiamata senza account.

Da ricordare, comunque, che a differenza di Zoom che supporta fino a 100 utenti alla volta per i video, il limite di Skype è ancora a 50 partecipanti. Ad ogni modo, si tratta di un numero comunque alto, che i più non supereranno di certo.

L’aggiornamento di Skype è già attivo. Sicuramente un punto a favore di Microsoft nella lotta tecnologica al coronavirus.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.