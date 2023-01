Tutte le novità Anker al CES 2023

Davvero ricco il CES 2023 di Anker, che ha fatto anche incetta di premi considerando che Anker Charging, AnkerMake, AnkerWork ed eufy Clean sono risultati vincitori dei CES 2023 Innovation Awards guidando il line-up di prodotti best-in-class di Anker per linizio del 2023. Ecco tutto quello che il brand ha presentato a Los Angeles.

Hub e ricarica

Tra i primi prodotti mostrati in fiera l’hub Anker 551 USB-C Hub 8-in-1, in grado di trasformare gli iPad USB-C e altri tablet in veri e propri strumenti di produttività completi con una porta di ingresso USB-C Power Delivery, una porta HDMI 4K, 2 porte dati USB-A, una porta AUX 3 da 0,5 mm e uno slot per schede SD e microSD. Grazie a questo hub, inoltre gli utenti potranno anche trasferire file tramite porte USB-A e slot per schede microSD/SD, oltre a potersi connettere a un display esterno fino a 4K a 60 Hz utilizzando la porta HDMI integrata.

Purtroppo, il rovescio della medaglia è presto detto: Anker 551 USB-C Hub non sarà disponibile in Europe.

Lo stesso varrà, purtroppo, per la stazione di ricarica Anker 647, che offrirà 6 porte CA, 3 porte USB-C e una porta USB-A, dotata di una funzione Power Delivery (3.0) da 100 W per le quattro porte USB per la ricarica rapida di laptop e smartphone.

Anker 675

Tra i prodotti, che, fortunatamente, arriveranno in Europa, c’è Anker 675 USB-C Docking Station. La periferica si propone di ottimizzare lo spazio sulla scrivania coffrendo versatilità nella connettività, oltre a migliorare la postura dell’utente e l’organizzazione a più livelli dei dispositivi.

In sostanza, è un supporto per monitor all-in-one, supporta la connettività HDMI 4K a 60 Hz e velocità di trasferimento dati di 10 Gbps attraverso più opzioni di porte. Supporta anche la ricarica di due laptop a 100 W e 45 W tramite due porte, nonché la ricarica wireless Qi. La docking station include anche un sistema di gestione dei cavi per tenere in ordine i cavi USB e HDMI.

Anker 675 sarà disponibile da metà marzo 2023 a 299,99 €

AnkerMake M5

Ancora, al CES 2023 presente la stampante 3D AnkerMake M5, di cui abbiamo parlato più approfonditamente a questo indirizzo, che ottimizza la qualità di stampa puntando molto alla velocità. Inoltre,m con la presenza del modulo AnkerMake V6, la M5 potrà stampare fino a sei colori diversi in un singolo progetto. Il motore V6 supporta materiali solubili in acqua, incluso il PVA.

La stampante 3D AnkerMake M5 è disponibile su AnkerMake.com per $ 849,99. L’AnkerMake V6 Color Engine sarà disponibile nell’estate 2023.

AnkerWork M650

Tra gli altri prodotti in mostra, AnkerWork M650, il microfono senza fili con supporto alla cancellazione del rumore. Compatto, portatile e facile da usare, è progettato con un microfono a doppio canale in grado di registrare due sorgenti sonore contemporaneamente.

A livello do autonomia, l’M650 offre fino a 15 ore di durata della batteria e può ricaricarsi da zero a piena capacità in 90 minuti.

AnkerWork M650 sarà disponibile da marzo 2023 a 269,99 €

RoboVac eufy Clean X9 Pro

Quanto alla pulizia domestica, eufy lancia RoboVac eufy Clean X9 Pro, robot aspirapolvere 2 in 1 progettato con sistema MopMaster dotato di Twin-Turbo, che consiste in un motore che fornisce una pressione dinamica costante.

Arriva ad una potenza di aspirazione da 5500 Pa, oltre ad avere una stazione di ricarica che permette al robot di autopulirsi e asciugarsi.

Il RoboVac eufy Clean X9 Pro sarà disponibile nel 2023 a € 899,99

Telecamere di sicurezza

Quanto al reparto telecamere di sicurezza, eufy annuncia eufy Security T84A1 Wired Wall Light e T81A0 Solar Wall Light. Le telecamere da parete T84A1 e T81A0 offrono una risoluzione 2K, archiviazione locale, visione notturna e riflettori luminosi. Entrambe saranno compatibili con Homebase 3, offrendo il riconoscimento di volti e persone, nonché il rilevamento di animali e veicoli con una precisione del 99%, e godranno di memoria espandibile fino a 16 TB.

Il design del modello T84A1 è ottimizzato per una installazione vicino all’ingresso interno di una casa, mentre il pannello solare del T81A0 consente di posizionarlo davanti al garage o a un ingresso esterno.

I prezzi e la disponibilità delle telecamere T84A1 e T81A0 saranno annunciati nel prossimo futuro.

Per tutte le presentazioni al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo.