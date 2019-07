Tutte le novità di agosto di Amazon Prime Video

Il catalogo di film, serie tv e documentari su Amazon Prime Video nel mese di agosto 2019 si arricchirà con tanti nuovi titoli da non perdere. Tra serie tv nuove, documentari, film e nuove attesissime stagioni di alcuni show, Prime Video offrirà agli utenti Amazon Prime una scelta davvero ampia di contenuti.

Tra questi, Carnival Row: dal 30 agosto sarà disponibile la nuova serie Amazon Original con Cara Delevigne e Orlando Bloom. La serie, ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito vivere, amare e volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani, ma un detective umano e una fata intrecciano una relazione pericolosa.

La seconda attesa stagione della serie The terror: infamy arriverà su Amazon Prime Video il 16 agosto. Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, la seconda stagione della serie dalle sfumature horror è ricca di suspense. The Terror: Infamy si concentra su numerosi decessi all’interno di una comunità giapponese in America e segue il percorso di un ragazzo per scoprire e combattere la malvagia entità responsabile della carneficina. La stagione racconta di Chester Nakayama, della sua famiglia e dei loro amici a Terminal Island in California, che si ritrovano ad affrontare le persecuzioni perpetrate del governo americano nei loro confronti e a combattere contro uno spirito malvagio che minaccia il loro futuro.

This Is Football esplora il fenomeno unico che rapisce e unifica miliardi di persone in ogni angolo del globo. Attraverso gli episodi vengono esplorati temi universali dell’esperienza umana: Redemption – il ruolo esaltante del calcio nel ricostruire l’anima del Ruanda dopo il genocidio; Belief – l’ascesa ispiratrice del calcio femminile e di due squadre che hanno dato tutto per renderlo possibile; Chance – l’agonia e l’estasi dei destini che rende umili i campioni e fa in modo che ogni fan creda nell’impossibile; Love – quattro storie da ogni angolo della terra dove l’amore per il gioco trascende le avversità; Pride – come i vichinghi del calcio islandese conquistano il mondo e danno speranza a ogni perdente e Wonder – svelando i segreti del genio di Lionel Messi e la gioia globale nel vederlo giocare. Ogni storia si svolge attraverso l’esperienza di uomini e donne di diverse razze, culture e religioni, tutti uniti nella loro passione per il calcio.

A partire dal 16 agosto, la docuserie Amazon Original in quattro episodi Inside Borussia Dortmund fornirà approfondimenti esclusivi sul team BVB con un episodio a settimana ogni venerdì e l’ultimo episodio il 13 settembre. Un club di alto livello visto da vicino: il Borussia Dortmund, una delle migliori squadre di calcio tedesche, è la prima squadra della Bundesliga ad offrire un accesso senza precedenti al proprio “dietro le quinte”.

Take Us Home: Leeds United fornirà uno sguardo esclusivo sulla stagione 2018-19 del club e la sua strenua lotta per per la promozione in Premier League, dopo un’assenza di 15 anni, sotto la guida dell’allenatore Marcelo Bielsa. Il premio Oscar Russell Crowe, sfegatato tifoso del Leeds United, sarà voce narrante della serie in sei episodi che debutterà in esclusiva su Prime Video questo Agosto.

A partire da agosto saranno inoltre disponibili su Amazon Prime Video le serie tv Person of Interest (la quinta stagione dal 1° agosto), Preacher (la quarta stagione dal 5 agosto), StartUp (la terza stagione dal 29 agosto). Si potranno, inoltre, vedere anche i film e docs-serie Remi (dal 7 agosto), Notti Magiche (dall’8 agosto), Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello (dal 16 agosto), Bumblebee (dal 24 agosto) e Ride (dal 29 agosto).

Il mese di agosto sarà, poi, l’ultima occasione per guardare la serie tv Devious Maids (le prime sei stagioni fino al 3 agosto) e i film Addio fottuti musi verdi (fino al 7 agosto), Magic Mike, La vita di Adele e Il divo (fino all’8 agosto), Philomena (fino al 9 agosto) e Smetto quando voglio: ad Honorem (fino al 28 agosto).

