Tutti i colori dell’arcobaleno per gli accessori di iPhone e Apple Watch

Dall’ametista all’Arizona, passando dai colori dell’arcobaleno: è davvero vasta la gamma di nuovi colori per gli accessori di iPhone e Apple Watch presentata da Apple a margine dell’evento Spring Loaded che si è svolto il 20 aprile 2021, durante il quale è stato presentato tra le tante novità iPhone di colore viola (in vendita dal 23 aprile).

Gli accessori di iPhone hanno le sfumature di tutti i fiori che illuminano la primavera. In particolare, la custodia MagSafe in silicone per iPhone 12 e 12 Pro è disponibile a 55 euro in 13 tonalità differenti. Si tratta di una nuova collezione che ha debuttato in contemporanea con le custodie in pelle MagSafe (in vendita a 65 euro) e i portafogli Magsafe. La custodia e il portafoglio in pelle sono disponibili nel colore Arizona scuro. E la custodia in pelle in un viola intenso.

Cupertino ha presentato nuovi cinturini di tutti i colori per Apple Watch, incluso il nuovo cinturino Hermes in tessuto intrecciato. I nuovi colori primaverili protagonisti dei prodotti presentati durante l’appuntamento Spring Loaded ritornano anche negli accessori dell’orologio di Cupertino: tanti nuovi cinturini in un’ampia varietà di colori e stili.

Il Solo loop è disponibile nei colori blu Tigullio, Pistacchio e Melone. Hanno ancora un prezzo di 49 dollari. Il cinturino Sport di Apple ora è disponibile nei colori verde germano reale, Melone e Azzurro Capri. Lo Sport Loop è disponibile nei modelli tricolore tra cui grigio sale, girasole, abisso, oliva e un nuovo Product Red.

I cinturini Nike sono offerti nel colore Chlorine Blue & Green Glow, oltre ai nuovi cinturini Hasta & Light e Ironstone & Black. Il modello Apple’s Leather Link è disponibile in bianco gesso per 99 dollari.

Si amplia anche la collezione Hermès con nuovi cinturini in tessuto intrecciato disponibili in cinque diversi colori e in pelle nei colori Rose Mexico, Blue Saphir e Blanc. I nuovi cinturini in tessuto sono impermeabili e progettati per essere molto più sportivi.

