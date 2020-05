I televisori Panasonic 4K sono certificati lativù 4K

Panasonic è il primo marchio di televisori in Italia ad ottenere la certificazione lativù 4K, il nuovo standard che premia l’innovazione tecnologica dei televisori. Grazie a questo nuovo bollino, le serie OLED e LCD-LED 4K UHD 2019 e 2020 del costruttore acquisiscono di fatto una sorta qualificazione di “TV a prova di futuro”, a garanzia degli elevati livelli qualitativi di fruizione su tutte le piattaforme: digitale terrestre, satellitare e internet (anche nei contenuti premium in 4K).

Questi TV Panasonic sono il frutto della collaborazione con gli Studios di Hollywood e della contestuale adozione degli standard avanzati come il Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e le recenti tecnologie come l’Intelligent sensing, oltre all’adozione di componenti audio Tuned by Technics.

Come dicevamo da oggi, per accedere ai canali di ultima generazione e per sfruttare al massimo il 4K dei televisori basterà dotarsi della nuova CAM 4K certificata tivùsat ed accedere così a tutta l’offerta tivùsat con più di 150 canali TV e radio, dei quali 54 in HD ma soprattutto al catalogo dei canali 4K di tivùsat.

In esclusiva i possessori dei televisori Panasonic potranno ad esempio vedere Museum 4K, Travel Xp, My Zen Tv e Rai 4K, oltre i già presenti canali Eutelsat 4K1, Fashion Tv e NASA TV, tutti disponibili dal numero 200 del telecomando di tivùsat. Nella CAM 4K certificata tivùsat è inclusa la smartcard tivùsat 4K che permette la visione dei canali 4K Ultra HD in esclusiva e gratuiti.

I canali trasmettono nello standard 4K-HDR e hanno quattro volte la quantità di pixel dell’HD, perciò offrono un elevato livello nei dettagli, maggiore senso di profondità e una sensazione di totale coinvolgimento nel contenuto. Per avere tivùsat non serve alcun abbonamento mensile, solo un dispositivo certificato tivùsat collegato a una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13 ° Est.

Allo stato attuale il 4K UHD è lo standard che fonda il valore del mercato TV in Italia, rappresentando, in termini di fatturato, il 75% del totale. L’ultima stima a livello globale è che la produzione per il 2020 possa superare i 140 milioni di pannelli prodotti con questa tecnologia.

