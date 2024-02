L’UE indaga su TikTok e l’effetto Tana del Coniglio

L’Unione Europea aprirà una indagine su TikTok di ByteDance per capire se la piattaforma social dei video brevi abbia violato le regole sui contenuti online volte a proteggere i minori e garantire una pubblicità trasparente: tra le indagini anche l’effetto Tana del Coniglio che può interessare utenti di quasliasi età.

La decisione dell’UE arriva dopo aver analizzato la relazione di valutazione del rischio dell’applicazione e le risposte alle richieste di informazioni avanzate alla società nei mesi scorsi.

“apriamo un’indagine su TikTok per presunte violazioni della trasparenza e degli obblighi di protezione dei minori: design accattivante e limiti di tempo schermo, effetto tana del coniglio, verifica dell’età, impostazioni predefinite della privacy

La legge dei servizi digitali (DSA) dell’Unione Europea, che si applica a tutte le piattaforme online dal 17 febbraio scorso, richiede in particolare alle piattaforme online molto grandi e ai motori di ricerca di fare di più per contrastare i contenuti illegali e i rischi per la sicurezza pubblica.

La società proprietaria di TikTok, ByteDance con sede in Cina, potrebbe affrontare multe fino al 6% del suo fatturato globale se TikTok venisse ritenuto colpevole di violazione delle norme contenute nel DSA.

TikTok ha dichiarato che continuerà a lavorare con esperti e l’industria per mantenere i giovani al sicuro sulla sua piattaforma e che si prepara a spiegare dettagliatamente come alla Commissione Europea.

TikTok ha introdotto funzionalità e impostazioni innovative per proteggere gli adolescenti e tenere lontani dalla piattaforma i minori di 13 anni, questioni con cui l’intero settore si sta confrontando

La Commissione Europea ha dichiarato che l’indagine si concentrerà sul design del sistema di TikTok, compresi i sistemi algoritmici che potrebbero stimolare dipendenze comportamentali o creare cosiddetti “effetti tana del coniglio”.

Comunicazioni online social e l’effetto Tana del Coniglio

Il termine deriva dal romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Nelle comunicazioni online e social indica l’attività degli utenti che man mano che navigano e consultano post si trovano a seguire link, discussioni e collegamenti rimanendo coinvolti sempre più a lungo e in modo sempre più approfondito. L’esposizione a informazioni distorte, teorie complottistiche e contenuti estremi piò portare a un distaccamento dalla realtà.

Le indagini su TikTok

L’Europa indagherà anche se TikTok abbia adottato misure appropriate e proporzionate per garantire un alto livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori. Oltre alla protezione dei minori, la Commissione sta esaminando se TikTok fornisce un database affidabile sulla pubblicità sulla sua piattaforma in modo che i ricercatori possano esaminare i potenziali rischi online.

Interesse e utenti di TikTok sono in costante crescita, così come il fatturato: è la prima app ad aver superato un miliardo di dollari in un solo trimestre.