AirPods 4 e Max sbarcano nel 2024, le caratteristiche

Secondo le ultime informazioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha ancora intenzione di lanciare diversi nuovi modelli di AirPods entro la fine dell’anno, in particolare AirPods 4 e una nuova versione di AirPods Max.

Nella newsletter Power On di ottobre 2023, Gurman ha affermato che Apple avrebbe pianificato di rilasciare due modelli di quarta generazione di AirPods e una versione aggiornata degli AirPods Max entro la “fine del 2024”. Nel corso del weekend ha confermato che questo piano è ancora operativo.

Gurman si aspetta che gli AirPods di quarta generazione, il modello entry-level, abbiano un nuovo design con una migliore vestibilità, una qualità audio migliorata e una custodia di ricarica aggiornata con una porta USB-C.

Si prevede anche che i modelli di quarta generazione di fascia alta degli AirPods 4 propongano la cancellazione attiva del rumore, oltre a un altoparlante nella custodia di ricarica in grado di emettere un suono per il tracciamento della posizione tramite la funzione “Dov’è”.

Inoltre, secondo Gurman, Apple prevede di interrompere la produzione degli AirPods di seconda e terza generazione dopo il lancio dei due modelli di quarta generazione.

AirPods Max USB-C

Gli AirPods Max aggiornati, invece, avranno una porta USB-C al posto di quella Lightning, sia per la ricarica, che per la riproduzione audio via cavo. Nessun altro cambiamento importante dovrebbe comunque “investire” questa nuova generazione di cuffie over the air.

Secondo Gurman, però, le prossime AirPods Max potrebbero essere disponibili in nuovi colori. Le opzioni di colore attuali includono verde, rosa, argento, azzurro cielo e grigio siderale.

Nuovi AirPods Pro

Ancora, Gurman prevede che i nuovi AirPods Pro verranno lanciati nel 2025 con cambiamenti di design e “chip aggiornato” Apple H3 per una qualità audio migliorata. Ricordiamo che Apple ha presentato gli AirPods di terza generazione durante il suo evento di ottobre 2021, mentre gli AirPods Max sono stati annunciati in un comunicato stampa nel dicembre 2020.

A questo indirizzo trovate un confronto tra AirPods, AirPods 3 e AirPods Pro, con indicazioni e suggerimenti su quale modello scegliere.