Update supplementare per macOS Catalina 10.15.7

Apple ha rilasciato un aggiornamento supplementare per macOS Catalina 10.15.7 con integrati fix per la sicurezza. L’aggiornamento arriva a 42 giorni di distanza dall’update a macOS 10.15.7 e a più di un anno dalla presentazione ufficiale del nuovo sistema.

Apple spiega genericamene che l’aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15.7 “è consigliato a tutti gli utenti e migliora la sicurezza di macOS”.

Otre che come update da scaricare selezionando “Aggiornamento software” dalla specifica sezione nelle Preferenze di Sistema, l’update a macOS 10.15.7 è a disponibile anche come download separato dal sito Apple in versione “combo”(opzione comoda per aggiornare più Mac, senza bisogno di avviare il download dell’update su più macchine)

macOS Catalina è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012.

macOS 10.15.7 potrebbe essere l’ultimo aggiornamento importnate di macOS Catalina.; Dovrebbe, infatti essere ormai imminente il rilascio dell versione definitivo di macOS 11 Big Sur e Apple ha cominciato da tempo a concentrarsi su quest’utlima versione.