In arrivo “Ferro”, il documentario su Tiziano Ferro dal 6 novembre su Amazon Prime Video

E’ tutto pronto per il viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro: il documentario Amazon Original arriverà su Amazon Prime Video il 6 novembre 2020. Uno dei documentari più attesi della stagione servizio di intrattenimento on demand di Amazon: il racconto della vita privata e professionale di Tiziano Ferro, presentata dallo stesso artista.

Ferro offrirà uno sguardo unico sulla storia e sulle passioni, sulla vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in Italia e in tutto il mondo. Ambientato tra Italia e Stati Uniti, il documentario accompagna il pubblico in un viaggio dietro le quinte del musicista, mostrando anche le sfide e gli alti e bassi che Tiziano Ferro ha affrontato in vent’anni di carriera sotto i riflettori. Un percorso che diventa anche intimo e delicato e che non risparmia lacrime, sorrisi, le parole delle persone a lui più vicine e dei suoi collaboratori.

Il documentario – che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 6 novembre 2020, raccoglie filmati inediti, che raccontano la preparazione di Tiziano Ferro per il suo nuovo tour di concerti e la testimonianza diretta dell’artista. Da qualche giorno Amazon Prime ne ha reso disponibile il trailer.

Da un’idea di Tiziano Ferro, FERRO è prodotto da Banijay Italia, diretto da Beppe Tufarulo e scritto da Federico Giunta e Beppe Tufarulo. Produttori esecutivi Marcello Mereu e Nicole Plaidit; direttore della fotografia Johan Florez.

