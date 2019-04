Playstation 4 sta per superare il record storico di unità vendute

Dire che PlayStation 4 è stato un enorme successo per Sony sarebbe un eufemismo. La console ha costantemente superato le vendite della Xbox One e presto supererà un altro importante traguardo, quello delle 100 milioni di unità vendute.

Non passerà molto tempo prima di poter spegnere l’ennesima candelina su questa torta infinita. La società ha venduto 17,8 milioni di unità PS4 nel corso dell’anno fiscale terminato il 31 marzo scorso, in lieve calo dai 19 milioni di unità vendute nel precedente esercizio.

Tuttavia la società ha fatto notare che ha venduto 96,8 milioni di PS4 da quando la console è stata rilasciata sul mercato.

Ciò significa che PlayStation 4 abbatterà il muro delle 100 milioni di unità più velocemente di quanto abbia fatto in passato il Nintendo Wii. Sony si aspetta ora di vendere 16 milioni di PS4 nel corso dell’anno fiscale in corso.

Naturalmente i dati in calo non devono stupire: in molti, infatti, iniziano ad attendere Playstation 5, di cui il colosso ha già detto qualcosa nei mesi scorsi. La nuova console dovrebbe arrivare in tempo per le prossime vacanze di natale 2020. Potrebbe stupire con grafica 8K, anche se la vera arma segreta sarà la realtà aumentata.