Video in stop motion facili da iPhone con Life Lapse

Volete realizzare video in stop motion direttamente con iPhone? di applicazioni ne esistono a decine, ma poche sono complete come Life Lapse. Sviluppata dalla Bolandia Creative Incorporation, secondo quanto dichiarato è attualmente utilizzata da oltre un milione di aziende, influencer e creatori di contenuti, a dimostrazione che ci troviamo di fronte ad un buon prodotto. E il motivo è presto detto.

L’applicazione non include soltanto tutti gli strumenti utili per catturare le fotografie e montarle più in un video con la tecnica passo uno, meglio nota appunto come stop motion. Dentro ci sono anche tutorial approfonditi che svelano il dietro le quinte delle tecniche e delle impostazioni che vengono generalmente utilizzate per creare questa particolare tipologia di filmati e anche diverse musiche senza diritti d’autore. In questo modo chiunque, dopo aver realizzato una clip, può condividerla online senza alcun problema per quanto riguarda il copyright.

Il motto dell’app è: impara, gira, personalizza e salva. Questo perché come dicevamo viene spiegato innanzitutto il concetto dello stop motion, quella tecnica di ripresa cinematografica e di animazione che, specialmente in passato, ha permesso di realizzare buoni effetti speciali attraverso l’uso di modellini. Uno dei capolavori in questo campo è “King Kong”, in cui molte scene furono realizzate con il pupazzo del gorilla animato in stop motion, oppure la scena della corsa in miniera di “Indiana Jones e il tempio maledetto” e l’attacco degli AT-AT in “L’Impero colpisce ancora”.

“Gira” perché appunto si tratta di un’app che mette a disposizione tutto l’occorrente, tra cui ad esempio gli strumenti per il blocco dell’esposizione, del bilanciamento del bianco e della messa a fuoco. E’ anche possibile sovrapporre immagini fantasma, impostare timer per lo scatto, usare le griglie e tutto il resto. Con “personalizza e salva” gli sviluppatori intendono sintetizzare tutto quel processo che segue la cattura delle scene, quindi con la modifica della sequenza temporale, l’aggiunta di una musica di sottofondo (importandola anche da altre app), la regolazione della velocità e l’applicazione degli effetti sonori.

Life Lapse permette anche di aggiungere filtri nonché spostare, eliminare e duplicare le clip, modificare luminosità, contrasto e saturazione in seconda battuta, salvare i video in formato GIF oppure ritagliarli per averli a misura dei vari social network, ma anche invertire il senso di riproduzione o creare mini-clip con effetto boomerang. L’app è gratuita ed è disponibile su App Store per iPhone.