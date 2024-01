Vision Pro ha 16GB di RAM e probabilmente supporta 1TB di storage

Apple Vision Pro, il visore di Realtà Virtuale / Realtà Mista di Apple, integra 16GB di memoria RAM. Il dato si evince dall’esame di Xcode 15.2, ultima versione dell’ambiente di sviluppo con i tool che permettono di creare software per macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e visionOS (il sistema operativo di Vision Pro).

A riferirlo è il sito Macrumors, dopo avere esaminato le versioni aggiornate dei kit di strumenti di sviluppo (SDK) di Apple, confermando quanto ipotizzato a giugno dello scoro anno da Mark Gurman di Blooomberg.

XCode 15.2 è l’ultima versione dell’ambiente di sviluppo Apple, ora con integrato di serie quanto necessario per creare app per visionOS. Con l’SDK per visionOS, chi sviluppa app può sfruttare appieno le funzioni di Vision Pro e visionOS per creare esperienze completamente nuove in categorie come produttività, design, gaming e non solo.

Da luglio dello scorso anno Apple mette a disposizione laboratori a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo: per consentire agli sviluppatori di potranno testare le loro app sull’hardware, ancora prima della presentazione vera e propria.

Manca poco alla vendita negli Apple Store statunitensi di Vision Pro: i pre-ordini partiranno il 19 gennaio e l’arrivo nei negozi fisici è previsto per il 2 febbraio.

In un recente comunicato stampa con nuovi dettagli su Vision Pro, Apple riferisce che il visore integrerà un chip M2 in grado di offrire “potenti prestazioni” in modo indipendente (senza bisogno di computer dedicati), e un nuovo chip denominato R1 che permette di elaborare gli input da “12 telecamere, cinque sensori e sei microfoni” e “garantire che i contenuti diano la sensazione di apparire davanti agli occhi dell’utente”.

Nel comunicato stampa di Apple si fa riferimento a prezzi che negli USA partono da 3499$ per 256 di storage, lasciando immaginare che saranno disponibili anche versioni con “tagli” più capienti in termini di storage. Lo scorso anno da un developer kit era emersa la possibilità di un Vision Pro con 1TB di memoria di archiviazione.

Ming-Chi Kuo prevede – almeno inizialmente – un buon successo per Vision Pro.

Secondo indiscrezioni che risalgono a luglio, Apple produrrà nel primo anno “solo” 400.000 unità: non è a quanto pare facile produrre i display e altri componenti presenti nel visore.

Invece per tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro si parte da qui.