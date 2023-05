Reality Pro potrebbe diventare il 10% del business Apple nel 2030

L’analista Gene Munster, co-fondatore e socio amministratore di Deepwater Asset Management – società di gestione del risparmio – ha riferito agli investitori che il trend con la domanda dei consumatori per esperienze più immersive è in crescita, elemento che dovrebbe portare ad un più fiorente mercato dei visori AR/VR come quello atteso da Apple con il nome di Reality Pro.

“Sono passati otto anni da quando Apple si è lanciata in una nuova categoria di prodotti” (l’Apple Watch, ndr), evidenzia Munster in una nota, spiegando che il 5 giugno sarà con ogni probabilità il turno di un nuovo mercato di riferimento per la Casa di Cupertino, con il suo visore AR/VR.

“Molti investitori sono scettici riguardo alle prospettive di questi dispositivi, indicati come una soluzione alla ricerca di un problema”, scrive Munster riferendo che invece, a suo dire, il trend di tecnologia di consumo per esperienze più immersive continuerà, prevedendo quello che diventerà un solido mercato.

“Per il 2030, ritengo che il settore indossabili/occhiali potrebbe rappresentare il 10% delle vendite di Apple (supponendo che non presenteranno un’auto), un’attività grande quanto vale attualmente il business iPad e Mac”.

Del visore Apple dovremmo saperne di più il 5 giugno nell’ambito della Worldwide Developers Conference, l’annuale conferenza sviluppatori di Apple. La Casa di Cupertino ha svelato la scaletta dell’evento, inclusi gli orari del keynote, indicando genericamente che questa sarà l’occasione per scoprire le ultime novità in fatto di tecnologie, strumenti e framework in arrivo su iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS.

Apple ha invitato alla WWDC23 giornalisti e creator specializzati in tecnologie VR, elemento che sembra confermare la presentazione del visore in occasione del keynote di apertura, dispositivo che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere denominato “Apple Reality Pro“.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube.. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare.