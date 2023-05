Netflix, sfogliare i programmi salvati ora è più semplice

La sezione La mia lista di Netflix è incredibilmente utile perché ci fa mettere da parte film, serie TV e altri programmi per uno sguardo futuro, e col nuovo aggiornamento diventa ancora più facile da usare.

L’ultima versione dell’app infatti vi aggiunge una serie di filtri tramite cui poter setacciare i contenuti aggiunti nel tempo, in modo da ritrovare più facilmente quel che si sta cercando. Specie quando la lista è particolarmente lunga, prima di oggi ritrovare quel che si desidera poteva risultare molto difficile oltre che dispendioso in termini di tempo.

Adesso invece in un click si possono ordinare gli spettacoli per data di rilascio oppure in base al giorno in cui sono stati aggiunti alla lista. C’è poi sempre l’ordinamento alfabetico e, oltre a suddividere i film dai programmi televisivi, si possono anche smistare andando a visualizzare soltanto quelli che non sono ancora stati guardati, oppure quelli che si è già cominciati a vedere.

L’aggiornamento va anche ad aggiungere un nuovo gesto che, per mezzo di una strisciata sullo schermo, permette di rimuovere facilmente un contenuto dall’elenco, in modo da andare così a fare una ripulita dei programmi salvati che non si è più interessati a guardare.

L’aggiornamento non è per tutti

Va notato che La mia lista di Netflix è accessibile anche via web oppure sulle Smart TV, ma almeno per il momento questo aggiornamento interessa soltanto le applicazioni per smartphone: l’azienda dice che non ha in programma di portare questa funzionalità al di fuori del telefono, ma non è detto che in futuro non possa accadere.

A tal proposito invece ricordiamo che per quanto riguarda Netflix sulle TV è in arrivo una nuova sezione denominata Prossimamente, dove saranno segnalate tutte le novità in arrivo sulla piattaforma.

Come scaricarlo

L’aggiornamento in questione è arrivato ieri, lunedì 22 maggio 2023, sul Play Store, quindi per l’app Android (qui); per la versione dedicata ad iPhone (qui) – dicono – bisognerà invece attendere ancora qualche settimana.

Avete già letto della novità Netflix dal fronte delle pubblicità? Si stanno studiando delle inserzioni a puntate, stile serie TV, dilazionate nell’arco di più giorni. Ecco come funzioneranno.