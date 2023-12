Iliad vuole Vodafone Italia per 10,45 miliardi

Gruppo iliad annuncia di aver presentato al Gruppo Vodafone una nuova proposta di fusione delle attività di iliad e Vodafone in Italia, mediante costituzione di una nuova società, nel documento indicata come “NewCo”: l’obiettivo è quello di “Sviluppare un’offerta di mercato attrattiva, fondata sull’innovazione, la crescita ed una customer experience senza pari».

Iliad vuole Vodafone per creare l’operatore più innovativo in Italia

Grazie all’unione di competenze e talenti di iliad e Vodafone, la NewCo diventerebbe il protagonista sul mercato italiano delle telecomunicazioni per investimenti in tecnologie all’avanguardia e soluzioni customer-centric, supportando e accelerando la transizione digitale del Paese e in particolare l’adozione della fibra ottica.

La combined entity beneficerebbe in particolare dell’approccio innovativo di iliad alla connettività, all’accessibilità e all’inclusività digitale, unitamente all’esperienza di Vodafone nel B2B. La fusione proposta punta a creare l’operatore più innovativo in un mercato italiano con cinque operatori di rete mobile e oltre 10 fornitori di broadband fissa.

Quanto vale l’offerta iliad per Vodafone Italia

Nella proposta di fusione Gruppo iliad valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro, somma che rappresenterebbe un premio significativo rispetto alla prima proposta effettuata nel mese di febbraio 2022.

Sulla base dell’EBITDAaL (Utili prima degli interessi, delle tasse, della svalutazione, dell’ammortamento e delle perdite speciali) stimato di Vodafone Italia di 1,34 miliardi di euro per l’esercizio 2024, l’operazione proposta implica un multiplo dell’EBITDAaL di 7,8x, superiore al multiplo di 7,1x offerto da iliad nella sua offerta di 11,25 miliardi di euro di febbraio 2022.

Ipotizzando 300 milioni di euro di oneri intercompany e ulteriori oneri al di sotto dell’EBITDAaL, utilizzando un rapporto oneri/ricavi simile a quello ricavabile dai dati pubblicamente disponibili relativi all’operazione Zegona/Vodafone Spagna, il multiplo dell’EBITDAaL rettificato sarebbe pari a 10x.

La proposta riconosce valore e liquidità a Vodafone. L‘operazione soddisferebbe inoltre l’obiettivo pubblicamente dichiarato da Vodafone di trasformare e semplificare il gruppo.

Nell’ambito della transazione proposta, iliad avrebbe un diritto di opzione (call option) sulla partecipazione di Vodafone in NewCo con facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario di NewCo ad un prezzo per azione pari all’equity value al closing. Nel caso in cui iliad decidesse di esercitare interamente le opzioni call, ciò genererebbe ulteriori 1,95 miliardi di euro di liquidità per Vodafone.

Il finanziamento dell’operazione è supportato da primarie banche internazionali: la proposta mira a creare un operatore forte con un solido profilo finanziario.

La nuova società genererebbe un fatturato di circa 5,8 miliardi di euro e un EBITDAaL di circa 1,6 miliardi di euro per l’esercizio finanziario che si concluderà a marzo 2024. Inoltre, beneficerebbe di sinergie annuali previste di oltre 600 milioni di euro in.

