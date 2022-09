Volvo, un radar per l’abitacolo per non dimenticare nessuno a bordo

Volvo Cars riferisce di un nuovo sistema radar per l’abitacolo concepito con una sensibilità e un’accuratezza tali da rilevare i minimi movimenti su scala inferiore al millimetro, ad esempio quelli di un bambino che dorme. È il primo dispositivo di questo tipo in grado di rilevare l’intero abitacolo dell’auto, compreso il bagagliaio.

Il sistema radar in queastione è stato presentato in anteprima e sarà incluso nella dotazione standard del nuovo Suv Volvo ex 90 a trazione esclusivamente elettrica; l’obiettivo è aiutare a prevenire un tragico fenomeno che si è rivelato fin troppo reale per tante famiglie.

Secondo le statistiche del governo americano, dal 1998 sono oltre 900 i bambini morti negli Stati Uniti per essere stati dimenticati in auto in condizioni di temperature esterne elevate. Purtroppo, la maggior parte dei decessi causati dal surriscaldamento dell’abitacolo è legata al fatto che qualcuno ha dimenticato che il bambino fosse in auto in quel momento.

Il nuovo sistema radar per interni sarà installato di serie, dove la normativa lo consente, innanzitutto sulla nuova Volvo ex 90 che sarà presentata il prossimo 9 novembre. La funzione sarà poi integrata anche in altri modelli Volvo di prossima uscita.

Grazie ai sensori integrati nella console posta in alto, nelle luci di lettura collocate nel tetto e nel bagagliaio dell’auto, il nuovo sistema è indicato come il primo in grado di rilevare movimenti sub-millimetrici nell’intero abitacolo dell’auto.

Per assicurare la massima copertura possibile dell’abitacolo e che il sistema possa rilevare se un bambino o un animale domestico sono stati lasciati in auto, il produttore ha posizionato i radar in tutto l’abitacolo, dalla parte anteriore a quella posteriore, compreso il bagagliaio posteriore.

“Nessuno decide di distrarsi o di essere stanco, ma sappiamo che può succedere”, ha commentato Lotta Jakobsson, Senior Technical Specialist esperta in prevenzione degli infortuni. “Siamo tutti esseri umani e la distrazione fa parte della vita”, ha riferito ancora l’esperto, spiegando che il sistema è un aiuto per non lasciare in auto accidentalmente membri della famiglia o animali domestici.

Gli esperti hanno calcolato che il momento migliore per segnalare la possibile presenza di persone lasciate all’interno dell’auto è quando si tenta di chiudere l’auto.

Tutte le volte che si cerca di bloccare le portiere della vettura, il sistema rradar interno si attiva e verifica che l’auto non contenga persone o animali domestici, prima di consentire il blocco.

Se viene rilevata la presenza di persone o animali nell’ abitacolo, le portiere rimarranno sbloccate e sullo schermo della console centrale viene visualizzato un messaggio che ricorda di controllare la presenza di occupanti dell’abitacolo.

Il sistema di climatizzazione dell’auto rimane attivo se vengono rilevate persone o animali a bordo, così da migliorarne lo stato di confort. In questo modo si può inoltre ridurre il rischio di ipotermia o di colpi di calore.

Dal punto di vista tecnico, Il sistema #radar per l’abitacolo sarà disponibile di serie in tutti i Paesi in cui risulta approvata la frequenza di 60GHz per l’uso automobilistico. Il sistema di climatizzazione rimarrà in funzione fintanto che la batteria ad alto voltaggio disporrà di un livello di carica sufficiente.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.