Wacom Intuos Bluetooth è compatibile con Chromebook

Qualche mese fa (per la precisione il 22 giugno) Wacom annunciava la certificazione “Works with Chromebook” per la tavoletta grafica Wacom Intuos senza Bluetooth, che garantiva conformità agli standard di compatibilità di Google: ora l’azienda conferma che anche il modello Wacom Intuos con Bluetooth integrato ottiene la medesima certificazione, che integra pieno supporto e garantisce compatibilità per i dispositivi Chrome OS, così come per Windows, Mac e alcuni dispositivi Android.

La pen tablet si connette perfettamente a qualsiasi Chromebook dotato di un ingresso USB-A e all’ultima versione di Chrome OS. La penna, leggera ed ergonomica oltre che senza batterie, è dotata di 4.096 livelli di pressione e della tecnologia a risonanza magnetica (EMR) brevettata di Waco.

Loa soluzione praticamente consiste in uno strato di sensori situati posteriormente alla tavoletta, ciascuno dei quali emette un debole segnale elettromagnetico per creare un campo magnetico che si estende di circa 5 mm oltre la superficie in vetro del dispositivo. In questo modo il sistema funziona senza alcuna fonte di alimentazione: in pratica non esistono batterie che si esauriscono, né cavi di alimentazione che si attorcigliano e si spezzano, oltre al fatto che si riesce ad offrire un’esperienza di scrittura a mano digitale dalle sensazioni intuitive e naturali pari alla penna su carta.

Anche la tavoletta Wacom One è stata accuratamente testata dall’azienda dimostrando totale compatibilità con il sistema operativo Chrome OS più recente ed è quindi compatibile con i dispositivi Chromebook. Dotata di uno schermo da 13 pollici, questa tavoletta consente apprendimento e insegnamento senza ostacoli, sia in presenza che da remoto, permettendo una maggiore interazione in classe e una esperienza d’uso intuitiva, accurata e naturale grazie alla sua penna e al display, rivestito con una pellicola antiriflesso, con una risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 pixel che mostra il 72% di colori NTSC.

Chi desidera può comprare entrambe le tavolette grafiche su Amazon: nel momento in cui scriviamo, Wacom Intuos Bluetooth (di cui potete scoprirne di più leggendo la nostra recensione) costa 142,99 euro mentre Wacom One è in vendita a 383,99 euro. Ricordiamo che a gennaio è arrivata la medesima compatibilità anche sulle tavolette One by Wacom. Infine, chi ha la necessità di far funzionare le vecchie tavolette Wacom con macOS Catalina può dare uno sguardo al nostro tutorial.