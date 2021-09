Samsung prende in giro lo schermo ProMotion di iPhone 13 Pro

Samsung ha già ridicolizzato Apple sui social per aver rimosso il jack audio e poi per aver eliminato l’alimentatore dalle confezioni di iPhone, salvo poi prendere ispirazione da Cupertino e fare esattamente lo stesso con i propri Galaxy: ora, ancora una volta, Samsung prende di mira Apple per lo schermo ProMotion degli iPhone 13 Pro.

Ricordiamo infatti che Apple è stato tra i primissimi costruttori ha introdurre la frequenza di aggiornamento variabile dello schermo nel tablet, fino a 120Hz, con la tecnologia ProMotion in iPad Pro del 2017. Quest’anno per la prima volta ProMotion arriva anche sugli iPhone 13 Pro, ma negli smartphone Samsung è arrivata prima di Cupertino.

A partire dall’account Twitter di Samsung Mobile negli Stati Uniti, nel post pubblicato proprio il 14 settembre, giorno dell’evento di presentazione Apple California Streaming, non vengono mai citati né Apple né iPhone 13 Pro, ma il bersaglio della frase è chiaro a tutti «We’ve been refreshing at 120Hz for a while now…», letteralmente stiamo aggiornando a 120Hz da un po’ di tempo.

We’ve been refreshing at 120Hz for a while now… — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021

Infatti Samsung ha introdotto il suo primo schermo con aggiornamento fino a 120Hz nel 2020 in Galaxy S20, anche se in questo caso non era variabile, ma solo in grado di funzionare a 60Hz oppure 120Hz. La frequenza adattiva o variabile è arrivata qualche mese dopo, sempre nel 2020, con Galaxy Note20 Ultra 5G.

