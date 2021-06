watchOS 8, World Timer è un nuovo quadrante per Apple Watch

Tra le novità di watchOS 8, c’è anche un nuovo quadrante per Apple Watch denominato “World Timer“. Non è indicato espressamente da Apple ma l’esistenza del nuovo quadrante è stata individuata nell’ambito di una conferenza della WWDC21 dedicata al framework di Apple, UIKit.

Il sito 9to5Mac riferisce che il quadrante è stato individuato dallo sviluppatore Duraid Abdul nel corso della sessione “What’s new in UIKit” nella conferenza per sviluppatori della Casa di Cupertino.

Il quadrante in questione è una rappresentazione digitale del classico quadrante che consente di conoscere le ore nel mondo, in grado in grado di visualizzare l’ora dei 24 fusi orari su uno stesso quadrante o tenere conto dei diversi fusi orari.

This new “World Timer” watch face is shown at 8:48 in the “What’s New in UIKit” session! pic.twitter.com/OkMBodEc6Z — Duraid Abdul (@duraidabdul) June 8, 2021

I quadranti di questo tipo sono utili per chi viaggia o per chi, per lavoro, tratta con diversi mercati del mondo. World Time è simile al quadrante GMT, disponibile su Apple Watch SE e Apple Watch Series 4 o versioni successive, e che offre però solo due opzioni: una visualizzazione a 12 ore che mostra l’orario locale e una a 24 ore che consente di avere un secondo fuso orario.

Non è chiaro se il quadrante World Timer arriverà con la beta 1 di watchOS 8 o con la versione definitiva di watchOS 8, prevista per tutti in autunno.

Lo scorso anno Apple presentò due nuovi quadranti alla WWDC, integrati solo nella versione finale di watchOS 7. Apple potrebbe usare la stessa strategia dello scorso anno e integrare il nuovo quadrante solo nella versione definitiva di watchOS 8.