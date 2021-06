In iOS 15 e macOS Monterey possibile catturare 15 secondi di gameplay

I nuovi iOS 15 e macOS Monterey offrono la possibilità di catturare in qualunque momento fino a 15 secondi di Gameplay tenendo premuto un pulsante specifico su un game controller dedicato.

A riferirlo è Macrumors, spiegando che, anziché ricordarsi di avviare e fermare la registrazione dello schermo mentre si gioca, la funzionalità per gli utenti iPhone, iPad e Mac permette di catturare un filmato di 15 secondi tenendo leggermente premuto a lungo il pulsante Share o Create di un game controller dedicato come Xbox Series X/S o PS5 DualSense.

Apple descrive la funzione come “un modo fantastico” per catturare il gameplay mentre si abbattono nemici e boss colossali, mosse combo o anche disastri totali.

Da iOS 14.5 in poi Apple ha integrato il supporto per gli ultimi controller di Sony e Microsoft, permettendo l’uso dei controller PS5 DualSense e Xbox Series X con iPhone e iPad.

l servizio Apple Arcade consente di abbinare un controller DualShock 4 o il controller wireless per Xbox ad iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV o Mac. Quelli al momento ufficialmente supportati da Apple, sono: controller wireless per Xbox con Bluetooth (modello 1708), Controller wireless Elite per Xbox Series 2, Controller adattivo per Xbox, Controller wireless DualShock 4 per PlayStation e altri generici controller Bluetooth.

Con questi joypad gli appassionati possono disporre di controlli più ergonomici e precisi per i videogiochi che li suppurano, inclusi quelli che rientrano nel catalogo titolo dell’abbonamento Apple Arcade, questo non solo su iPhone e iPad ma anche su Mac e Apple TV. Nel set top box per la televisione di Cupertino è anche possibile controllare l’interfaccia di navigazione tramite joypad.

Qui la nostra guida su come collegare un controller Xbox e PS4 ad iPhone, Apple TV e Mac.