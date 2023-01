Disponibile aggiornamento a watchOS 9.3 con nuovo quadrante

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a watchOS 9.3, importante update di watchOS 9, sistema operativo di Apple Watch presentato ufficialmente a settembre 2022.

watchOS 9.2 arriva a più di tre mesi giorni di distanza dal rilascio di watchOS 9, update che ha visto l’arrivo di nuovi quadranti, dell’’app Allenamento ottimizzata, fasi del sonno, un’app Bussola ridisegnata e una nuova app Farmaci.

Nelle note di rilascio Apple spiega che l’aggiornamento “include miglioramenti, risoluzioni di problemi e importanti aggiornamenti di sicurezza”.

Di seguito le note di rilascio complete:

watchOS 9.3 include nuove funzionalità, miglioramenti e risoluzioni di problemi, tra cui il nuovo quadrante “Mosaico dell’unità”, che onora la storia e la cultura black per celebrare il mese della storia dei neri.

Il quadrante “Mosaico dell’unità” è composto da varie forme geometriche verdi, nere, rosse e gialle, e allo scorrere dei minuti, ogni numero si fonde con pezzi di altri numeri per trasformarsi in una nuova forma. Chi ha un iPhone può esprimere il proprio sostegno anche con il nuovo sfondo Unity per la schermata di blocco.

Come effettuare l’aggiornamento a watchOS 9.3

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”. Da watchOS 6 è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi, su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre viene completato l’aggiornamento, lascia l’Apple Watch sul caricabatterie. Non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

