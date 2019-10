WhatsApp studia i messaggi che si autodistruggono

“Questo messaggio si autodistruggerà fra cinque secondi”. I più adulti ricorderanno sicuramente la mitica frase che sentiva in “Mission: Impossible”, serie televisiva degli anni sessanta-settanta. Una funzione del genere potrebbe diventare realtà in abbinamento a WhatsApp.

Facebook sta sviluppando una funzionalità che permetterà di inviare messaggi messaggi che si autodistruggono, sulla falsariga di quanto è già possibile fare con Signal, Telegram e persino con i messaggi in Gmail. Una funzione di autodistruzione è a quanto pare prevista anche in Facebook Messenger, ma non è stata ancora implementata. Tracce di questa funzione sono state riferite tempo addietro dal sito WABetaInfo, sito che puntualmente rivela novità in arrivo per Whatsapp.

Come è facile immaginare la funzione di autodistruzione dei messaggi permetterà di eliminare un messaggio dopo un tot numero di secondi, minuti o ore. Alcini utenti della beta 2.19.275 dell’app per Android, segnalano già la disponibilità della funzione che, ovviamente, arriverà anche su iOS. Per il momentop i messaggi che si autodistruggono sembrano funzionare solo nelle chat di gruppo.

WABetaInfo rivela che al momento la funzione è disponibile solo nelle chat di gruppo; tramite la voce ‘Disappearing Messages’ è popssibile per ora impostare il tempo di “esistenza” dei messaggi scegliendo tra tre diverse alternative: off (i messaggi non si cancellano), 5 secondi e un’ora.

Sempre WABetaInfo rivela che una diversa novità in arrivo per WhatsApp è l’effetto Boomerang per i video, sulla falsariga della funzione disponible su Instagram: permettendo agli utenti di personalizzare i video della durata massima di sette secondi mandandoli in loop.