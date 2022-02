Xiaomi presenta Vacuum-Mop 2 la nuova lineup di Robot per aspirazione e lavaggio

In concomitanza con la presentazione italiana della serie di smartphone Redmi Note 11, Xiaomi ha annunciato anche la nuova linea di robot intelligenti per la casa. Si tratta della serie Vacuum-Mop 2. Ecco i nuovi aspira polvere smart.2

La nuova serie di robot aprirà ufficialmente il mercato robot Xiaomi per il 2022, con la nuova serie che si comporrà di Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro e Mi Robot Vacuum-Mop 2S.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, come lascia intendere lo stesso nome, è il top della gamma, e si distingue certamente per la stazione di un sistema di svuotamento automatico. La stazione base, invece, contiene 4L di polvere e detriti per un equivalente di 10 pulizie, e dispone anche di doppi sfiati e condotti, supportando fino a 16.500Pa di potenza di aspirazione.

Naturalmente, il robot è dotato dei sistemi di navigazione automatici più innovativi, ossia navigazione laser LDS così da consentire al dispositivo di rilevare e mappare con precisione il layout della stanza, insieme al rilevamento aggiuntivo Time of Flight (ToF) degli ostacoli, così da evitare che il robot possa rimanere intrappolato o di urtare gli oggetti.

Il dispositivo ha una grande capacità di pulizia, potendo pulire fino a 240m² con una carica, grazie alla batteria da 5.200mAh.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è il robot 2-in-1 che offre una potenza di aspirazione fino a 3.000 Pa e una vibrazione sonica ad alta frequenza 10.000 volte/minuto. Offre un sistema di navigazione LDS SLAM che consente la mappatura rapida e dell’ambiente durante il processo di pulizia, con il robot che è in grado di eseguire percorsi di pulizia programmati e personalizzati, facilmente controllabili attraverso l’app Xiaomi Home.

Anche in questo caso l’aspirapolvere robot presenta una batteria di 5.200mAh, con una durata di pulizia di circa 170 minuti.

Robot Vacuum-Mop 2 Pro ha una durata della batteria di 170 minuti2. Progettato anche per la casa dalle ampie metrature, il dispositivo è anche predisposto per salvare le mappe di più piani.

Robot Vacuum-Mop 2S

Il più economico della serie prende il nome di Mi Robot Vacuum-Mop 2S, in grado di pianifica intelligentemente il percorso da pulire grazie alla tecnologia LDS, in grado di mappare la stanza in tempo reale. Dotato di sistema di riconoscimento automatico della stanza, permette, tramite app, di costruire delle pareti virtuali, selezionare aree ‘proibite’ e stanze specifiche da pulire.

L’aspirapolvere propone 3 modalità di pulizia, tra aspirazione, lavaggio, aspirazione e lavaggio, con una potenza di aspirazione da 2.200 Pa, nonché grande autonomia grazie alla batteria da 2.600 mAh.

Prezzi e disponibilità

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra sarà disponibile In Italia dal 21 febbraio al prezzo di 499,99€ e per 48h sarà acquistabile su Amazon e mi.com al prezzo early bird di 449,99€. La base per l’autosvuotamento Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station sarà invece disponibile al prezzo suggerito di 249.99€ dal 21 febbraio e solo per 48h acquistabile su Amazon al prezzo di 199,99€.

Mi Robot Vacuum-Mop 2S sarà disponibile da fine marzo al prezzo di 299,99€ con prezzo di lancio a 249,99€ su mi.com e Amazon.

Tutti gli aspirapolvere roba di Xiaomi sono disponibili direttamente su Amazon cliccando su questa pagina.