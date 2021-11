Xiaomi vuole produrre 300.000 veicoli elettrici l’anno

A settembre di quest’ano Xiaomi ha annunciato che Xiaomi EV Company Limited ha completato l’iscrizione al registro delle imprese con un capitale di 10 miliardi di RMB indicando Lei Jun, Founder, Chairman e CEO di Xiaomi, come rappresentante legale. Questo segna un passo importante nel tanto atteso progetto legato ai veicoli elettrici (EV), indicato come ufficialmente “entrato in una fase di sviluppo concreta”.

Stando a quanto riferito da Reuters, l’agenzia per lo sviluppo economico di Pechino, E-Town, ha confermato che Xiaomi creerà una struttura per veicoli elettrici in grado di produrre fino a 300.000 veicoli l’anno. Il polo produttivo sarà costruito in due fasi e la produzione in serie dovrebbe iniziare nel 2024.

È prevista tra le altre cose la creazione di un quartier generale dedicato a Pechino, con annessa divisione ricerca e sviluppo, e l’azienda prevede l’uso degli attuali negozi al dettaglio per contribuire alla vendita delle auto.

Rimangono ignoti molti dettagli della strategia di Xiaomi per il settore auto, inclusi quali saranno i modelli inizialmente previsti, le loro caratteristiche e indicazioni sull’espansione internazionale.

Come accennato, alla fine di marzo, Lei Jun ha annunciato durante l’entrata ufficiale di Xiaomi nel mercato dei veicoli elettrici impegnandosi a investire un totale di 10 miliardi di dollari in questo business nel corso dei prossimi 10 anni, e con un investimento iniziale di 10 miliardi di RMB.

Il 28 luglio, Lei Jun ha cominciato a reclutare specialisti per il dipartimento autonomo su Weibo. Il 25 agosto, durante la conferenza sui risultati finanziari relativi al Q2 2021, Wang Xiang, Partner e Presidente di Xiaomi, ha riferito che l’azienda ha ricevuto oltre 20.000 curriculum. Sono stati selezionati specialisti e formato un team di circa 300 dipendenti “in rapida espansione”.

