Al CES 2023 il proiettore Samsung che funziona anche in tandem e che vi farà giocare

Come storicamente accade, uno dei brand più interessati al CES è Samsung, che inonda la kermesse con numerose presentazioni di nuovi prodotti. Quest’anno mostra anche il nuovo proiettore Freestyle, che sembra simile al precedente modello, ma con un cuore dedicato al gaming.

Il nuovo proiettore, almeno esteticamente, sembra abbastanza simile al precedente modello Freestyle dell’azienda, ma questa volta include anch la piattaforma smart TV di Samsung, con tanto di Gaming Hub. Questo fornisce anche l’accesso a servizi come Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna e NVIDIA GeForce Now per il cloud gaming.

Tuttavia, la vera novità di questo proiettore la si apprezza se si posseggono due unità. Quando le proiezioni dei due si usano per uno stesso video, la tecnologia Edge Blending può combinare le immagini in un unico display ultra-wide con un rapporto di aspetto 21:9.

Samsung afferma che la tecnologia brevettata può automaticamente modificare l’immagine e apportare modifiche per “un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente”. Quindi, chiunque goda di un soggiorno con un muro enorme, o se site proprietari di una galleria d’arte, sarete in rado di sfruttare al meglio due proiettori Freestyle abbinati. Immaginate di giocare a Fortnite su un gigantesco schermo.

Al momento, come sottolinea anche Engadget, ci sono pochissimi dettagli su prezzi, disponibilità e specifiche complete.

Per tutte le novità presentate al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo.