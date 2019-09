A IFA 2019 Michael Kors presenta smartwatch con tre nuove piattaforme dinamiche

A IFA 2019 è la festa dello smartwatch: dopo PUMA sport di cui abbiamo già parlato, anche Michael Kors presenta la sua nuova generazione di indossabili, composta da tre nuovi modelli, che prendono rispettivamente il nome di Michael Kors Lexington 2, Michael Kors Bradshaw 2 e Michael Kors MKGO. Disponibili in diverse varianti colore, tutte dotate di piattaforma Snapdragon Wear 3100 e dell’ultima versione di Wear OS di Google.

Tutti i dispositivi mettono a disposizione microfono e speaker integrati, per rispondere alle telefonate direttamente dal polso, 8GB di archiviazione e una durata della batteria prolungata, con 4 differenti modalità di utilizzo.

Utilizzando due delle piattaforme più vendute di Michael Kors, gli smartwatch Lexington 2 e Bradshaw 2 puntano a un design glamour , senza rinunciare all’aspetto tecnologico, mettendo a disposizione un altoparlante per offrire agli utenti la possibilità di accettare le chiamate in arrivo direttamente sullo smartwatch.

Utilizzando un’app brevettata che sarà lanciata entro la fine di questo mese, gli utenti di Android e iPhone saranno in grado di effettuare e ricevere chiamate con Bluetooth direttamente dal proprio orologio. Potranno inoltre parlare con l’Assistente Google, ricevere avvisi audio delle notifiche e riprodurre musica dalle app compatibili.

Ancora, per Lexington 2 e Bradshaw 2 sarà disponibile una modalità batteria a durata prolungata con quattro impostazioni di durata, così da consentire agli utenti di prolungare la durata della batteria per più giorni con una singola carica, senza rinunciare a funzioni essenziali. Presenta una “Modalità giornaliera” che lascia attiva la maggior parte delle funzioni, come lo schermo sempre attivo, affiancata ad una “Modalità personalizzata” e “Modalità solo orologio”.

Disponibile in acciaio tonalità oro, oro rosa, argento o bicolore, il Lexington 2 — si offre per serate eleganti e casual, mentre il Bradshaw 2, sarà dotato di una cassa dal design invitante e un cinturino in acciaio color canna di fucile, tonalità oro rosa, tonalità oro o tonalità argento.

Il terzo, Michael Kors Access, è ideato per uno stile di vita attivo e dinamico, il più leggero del marchio, disponibile con cinturini rosa, nero, bianco o rosso in silicone. Si tratta di un orologio sportivo, realizzato con cassa in alluminio e nylon.

