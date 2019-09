IFA 2019, Samsung supporterà i primi contenuti HDR10+ in 8K

Samsung supporterà i primi contenuti HDR10+ 8K: lo ha annunciato un portavoce della società, che al momento sta presenziando alla fiera di Berlino IFA 2019 con un suo stand dove sta mostrando al mondo le nuove TV 8K in arrivo (con un modello che raggiunge perfino i 98” di diagonale).

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con i principali servizi di streaming europei: a partire dal quarto trimestre 2019, CHILI, The Explorers e MEGOGO (tre principali fornitori di servizi OTT (Over-the-top) in Europa) adotteranno infatti 8K HDR10+, aggiungendolo ai propri contenuti già esistenti in 4K HDR10+.

La tecnologia HDR10+ ottimizza la luminosità e massimizza il rapporto di contrasto, rendendo le aree luminose più brillanti e le aree scure più intense e profonde. La funzione è disponibile su tutti i modelli di TV UHD, 8K e superiori, inclusa la gamma QLED TV di Samsung.

In base a quanto si apprende, molte altre aziende stanno collaborando con Samsung. Rakuten TV, Magenta TV e Videociety di Deutsche Telekom dovrebbero adottare il supporto HDR10+ per i rispettivi servizi VOD tra l’ultimo trimestre 2019 e il primo trimestre 2020. Anche Molotov, servizio di streaming francese che offre canali TV live e on demand, sta prendendo in considerazione l’adozione di HDR10+.

E visto che di contenuti si tratta, stando a quanto appurato attraverso alcune recenti comunicazioni, Universal Pictures Home Entertainment e Warner Bros Home Entertainment debutteranno con HDR10+ su UHD Blu-ray rispettivamente con The Secret Life of Pets 2 e Godzilla: King of the Monsters.

Da quando Samsung ha iniziato il programma di certificazione del logo HDR10+ con Panasonic e 20th Century Fox lo scorso anno, 78 aziende vi hanno aderito, aumentandone l’importanza nel settore.

Samsung ha anche concentrato i suoi sforzi con la nuova apertura del centro HDR10+ in Cina lo scorso dicembre, dopo Corea, Giappone e Stati Uniti. Inoltre, con i produttori di TV come Hisense che ottengono la certificazione HDR10+ in Cina, l’alleanza HDR10 + dovrebbe espandersi ulteriormente.

Insieme alle certificazioni HDR10+ di TV e smartphone, Samsung sta lavorando all’implementazione del programma anche per i suoi prodotti B2B. Ad esempio, i modelli di micro LED come The Wall Pro e The Wall Lux sono stati certificati HDR10+ e l’azienda prevede di espandere l’ecosistema per includere la linea di prodotti LED Samsung.