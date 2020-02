Adobe ha aggiornato Camera Raw e Lightroom

Adobe ha rilasciato aggiornamenti per Lightroom, Lightroom Classic e Raw Classic integrando varie novità piccole e grandi, incluso il supporto per nuove fotocamere e obiettivi per Lightroom desktop e Lightroom per dispositivi mobili (iOS e Android), e sul desktop la possibilità di utilizzare i tasti di scelta rapida della tastiera per eseguire l’unione di HDR e panorami, scegliere di includere metadati mentre si aggiungono foto agli album condivisi e altro ancora.

Miglioramenti di Lighroom Desktop

E’ possibile selezionare le foto e premere Comando (macOS)/Ctrl (Windows)+Maiusc+H per eseguire l’unione HDR e Comando (macOS)/Ctrl (Windows)+Maiusc+M per creare un panorama.

Ora è possibile trascinre le foto dal computer direttamente all’album desiderato nel riquadro Album.

Quando si aggiungono foto agli album condivisi, è possibile scegliere di includere parole chiave, valutazioni con stelle e contrassegni e coordinate GPS nella finestra di dialogo Aggiungi foto.

Ora è possibile esportare le foto che sono state aggiunte da altri utenti negli album condivisi. Questa operazione può essere eseguita solo se il proprietario dell’album ha concesso l’accesso al download ai collaboratori.

Lightroom ora completa automaticamente le parole chiave al momento dell’immissione. Questa funzione permette di evitare errori di battitura e parole chiave duplicate.

Miglioramenti Lightroom per dispositivi mobili (iOS)

Sull’iPad, ora è supportata la visualizzazione con schermo diviso.

Nella sezione Trova della vista Home, potete visualizzare le foto prima e dopo le modifiche nelle stesse miniature.

Le foto duplicate vengono identificate più velocemente e facilmente durante l’importazione.

Provate l’importazione semplificata delle foto da una scheda SD o da una fotocamera.

A questo indirizzo l’elenco delle nuove fotocamere supporate; a questo indirizzo l’elenco dei profili obietivo supportati.

Adobe Lightroom per iPhone e iPad richiede iOS 12.3 o seguenti, iPadOS, e si scarica gratis dall’App Store; Lightroom per Mac si acquista dal sito Adobe; è incluso nel piano Creative Cloud “Fotografia” che include Lightroom, Lightroom Classic e Photoshop, proposto in abbonamento a 12,19 euro al mese per singoli utenti.