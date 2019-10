Aggiornamento Honor Band 5, dopo il monitoraggio SpO2 arriva anche il controllo musicale

Non c’è orma dubbio su quale sia il vero competitor per Mi Band 4: parliamo di Honor Band 5, la smartband per il fitness che, aggiornamento dopo aggiornamento, tenta di imporsi sulla concorrenza. Dopo aver introdotto il monitoraggio SpO2, un nuovo aggiornamento aggiunge il controllo musicale remoto. Ecco come funziona.

Aggiornando gratuitamente Honor Band 5, l’utente avrà a disposizione il controllo della musica a distanza. Tramite l’app Huawei Health, gli utenti potranno visualizzare istantaneamente e utilizzare direttamente al polso le app musicali preferite, tra cui Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, e Huawei Music. L’unica precauzione è quella di avere installato sul proprio smartphone Android 5.0, o versione di sistema successiva.

Ricordiamo, tra le varie caratteristiche, che Honor Band 5 è progettato con specifiche di tutto rispetto, come ad esempio il display Amoled da 0.95 pollici con risoluzione 240×120 pixel a 282 ppi, una interfaccia utente curata che riesce a visualizzare fino a 45 caratteri alla volta, un quadrante particolarmente luminoso, che lo rende compagno ideale anche con la luce solare.

Non bisogna poi dimenticare che la batteria integrata offre un’autonomia fino a 14 giorni in condizioni di uso normale, mentre dura fino a 9 giorni con tecnologia TruSleep in funzione per il monitoraggio del sonno.

Abbiamo recensito Honor Band 5 a questo indirizzo, sottolineando come sia comodo da indossare grazie alla forma che avvolge il polso, e al cinturino in gel di silice dallo stile minimale. Pesa solo 22,7 grammi, con un touch screen in vetro curvato che segue la forma del polso. Nonostante il prezzo davvero piccolo, la band non rinuncia a impermeabilità fino ad una profondità di 50 metri, quindi adatto anche per nuotare o fare il bagno.

Disponibile in 3 colori, Nero Meteorite, Blu Navy Classico e Rosa Dalia, Honor Band 5 si acquista su Amazon a partire da 29 euro.