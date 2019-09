Honor Band 5, dal 30 Settembre misurerà la saturazione dell’ossigeno anche in Italia

Honor Band 5 è già una degna rivale di Mi Band 4, ma dal prossimo 30 settembre diverrà ancor più interessante, e probabilmente vi darà un motivo in più per preferirla alla concorrete. Ed infatti, a partire da fine mese, anche la versione globale, quella per il mercato italiano, potrà contare sulla misurazione della saturazione dell’ossigeno, caratteristica fino ad oggi esclusiva della versione cinese.

E’ direttamente Honor a confermare che il monitor SpO2 (Pulse Oxygen Saturation) sarà disponibile per Honor Band 5 tramite aggiornamento OTA a partire dal 30 settembre, consentendo agli utenti di monitorare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, così da incrementare il tracciamento dati della salute e della forma fisica.

Sebbene Honor specifichi che Honor Band 5 non rientra tra i dispositivi medici, è chiaro che l’indicazione fornita dal bracciale sarà per molti aspetti interessante. La misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, infatti, è un indicatore chiave dell’apporto di ossigeno alle cellule e ai tessuti. Una buona ossigenazione del sangue, è necessaria per fornire ai muscoli l’energia per funzionare bene.

Di norma, i livelli normali di ossigeno nel sangue sono compresi tra il 90% e il 100%. Se il valore di SpO2 è inferiore all’89%, potrebbe essere un segnale per ridurre l’esercizio o richiedere assistenza medica.

Se già il prezzo di listino di 29,99 euro rendeva questa band impareggiabile per rapporto qualità prezzo, con il prossimo aggiornamento del 30 settembre, HONOR Band 5 dovrà essere considerata una delle migliori in assoluto, soprattutto per quel che concerne il versante fitness, senza dimenticare la tecnologia del sonno TruSleep, come sottolineato nella nostra recensione.

Potete leggere della nostra recensione direttamente a questo indirizzo, dove abbiamo elogiato le ottime capacità dell’assistente, soprattutto per il tracciamento del sonno. Dal prossimo 30 settembre uno dei contro segnalati, ossia la mancanza di monitor SpO2 verrà meno.

Se siete interessati ad acquistare una Mi Band 4 vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre qui potrete leggere dei migliori smartwatch Xiaomi e Amazon ad oggi in commercio.