Aggiornata l’applicazione EyeTV per Mac: il digitale terrestre su USB

L’applicazione EyeTV per Mac è stata aggiornata. Non è purtroppo una applicazione a 64 bit ma la versione 3.6.9 ripristina la compatibilità con il tuner HomeRun HD.

Nelle note di rilascio si fa riferimento a “migliorie generali in termini di performance e stabilità”, all’aggiornamento di “Eye Plus” per la Germania, all’aggiornamento del servizio EPC Premum per Nord America (Stati Uniti e Canada).

Elgato, lo ricordiamo, nel 2016 ha abbandonato il business dei dispositivi che consentono di vedere la TV su Mac, iPad e iPhone per cederli alla tedesca Geniatech Europe GmbH, società a sua volta controllata dalla cinese Shenzhen Geniatech Inc. Geniatech ha rivelato le varie tipologie di tuner TV impegnadosi a continuerà a sviluppare ed espandere i prodotti sia sul versante hardware, sia su quello software.

Per scaricare l’update di EyetV basta avviare il programma che avete installato con l’acquisto di uno dei prodotti elgato o geniatech, selezionare dal menu “Eye TV” la voce “Cerca aggiornamenti” e installare quelli proposti. L’applicazione può essere anche acquistata ex novo.

Geniatech produce hardware e software per Windows, iOS, OS X, Apple TV, Android e Linux, sistemi di intrattenimento, piattaforme per l’IPTV, TV tuner, dispositivi USB per la cattura audio/video, convertitori di segnali, ecc.

I prodotti Geniatech sono disponibili in Italia anche attraverso Amazon.