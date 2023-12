AirPods 4 avranno nuovo design, custodia aggiornata e cancellazione attiva del rumore

Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newslettere PowerOn prevede per il 2024 AirPods di quarta generazione con nuove funzionalità.

Secondo Gurman, Apple offrirà due varianti degli AirPods 4, con due fasce di prezzo, eliminando dai listini gli AirPods 3 e gli AirPods 2, varianti che al momento continua a vendere ma che si differenziano per pochi elementi, creando confusione tra gli utenti.

Gli AirPods 4 dovrebbero semplificare l’offerta a disposizione. Gurman prevede design aggiornato, indiscrezione che già aveva riferito a ottobre, e parla di un look che sarà una via di mezzo tra gli attuali AirPods e gli AirPods Pro, con “steli” più corti. La vestibilità dovrebbe essere migliore, ma non è chiaro se Apple offrirà copriauricolari in silicone.

Per quanto riguarda la custodia, ovviamente sarà USB-C, e supporterà la funzione “Dov’è”. La versione più costosa integrerà il supporto alla cancellazione attiva del rumore (con microfoni che rilevano i rumori ambientali, e li cancellano generando un segnale opposto prima che l’utente li possa percepire), una funzionalità finora vista solo sugli AirPods Pro (1a o 2a generazione) e su AirPods Max.

Sul versante funzionalità software, Apple intende aggiungere aiuti acustici per chi ha problemi di udito, permettendo di usare gli AirPods come apparecchi acustici OTC (over-the-counter, in italiano “da banco”) alla stregua di prodotti parafarmaceutici acquistabili liberamente.

Nel 2022 la Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia statunitense che promuovere la tutela dei consumatori, ha approvato la vendita di apparecchi OTC permettendo a Apple di proporre gli AirPods come prodotti per automedicazione.

Lo scorso anno da una ricerca è emersa la possibilità di usare gli auricolari wireless di Apple alla stregua di apparecchi acustici, accessori che potrebbero essere più abbordabili e accessibili rispetto a specifici e costosissimi dispositivi medici.

Gli AirPods 4 dovrebbero arrivare a settembre 2024, probabilmente in concomitanza di nuovi iPhone e nuovi Apple Watch. Per quanto riguarda le cuffie AirPods Max, anche per queste è previsto un aggiornamento per il 2024.