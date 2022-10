iPhone si veste da iBook G3 con la cover stampata in 3D

Di soluzioni per essere produttivi con iPhone ce ne sono a bizzeffe e quella ideata dal TikToker @skipperfilms non è tra le più portatili, ma si guadagna sicuramente un posto nel podio delle più affascinanti per gli occhi di un appassionato Apple.

Grazie alla sua abilità con la modellazione 3D è stato in grado di progettare una custodia per iPhone che assomiglia in tutto e per tutto al computer portatile iBook G3 di Apple, quello con scocca in plastica che veniva prodotto in più varianti di colore intorno alla fine degli anni ’90.

In un solo minuto ha condensato tutto il lavoro di ore, che comprende il disegno del modello al computer e la realizzazione del prodotto con una stampante 3D casalinga. Le rifiniture – nel suo caso in verde brillante – sono realizzate applicando una particolare pellicola con la pistola termica mentre il meccanismo di apertura del coperchio è reso possibile grazie all’impiego di due cerniere.

L’iPhone si inserisce all’interno di un apposito scompartimento e pare venga mantenuto in posizione da un magnete MagSafe, mentre dalla parte della tastiera c’è un altro vano al cui interno è possibile alloggiare una comunissima tastierina QWERTY Bluetooth.

A differenza dell’originale iBook G3, qui l’utente ha ben pensato di aggiungerci una maniglia che ne agevola il trasporto, ma per il resto è tale e quale allo storico portatile di Apple, al quale si era già ispirato in passato per la realizzazione di una versione “maxi” della stessa custodia compatibile invece con iPad.

Come dicevamo non è tra le soluzioni più portatili per scrivere con iPhone in mobilità e la versione per iPad non è neppure tra le più economiche, visto che l’utente ha deciso di metterne in vendita pochi pezzi sul sito web Skip Retro al prezzo di 1.000 dollari. Che la si acquisti oppure no non si può però negare il fascino di una custodia simile, specie per gli appassionati della Mela che hanno avuto il piacere di scrivere davvero, vent’anni fa, su un vero iBook G3.