Amazon svela Echo Pop ed Echo Show 5 2023 pronti per Matter

Amazon annuncia tre nuovi dispositivi Echo, più veloci e e più “smart”: parliamo di Echo Pop, Echo Show 5 di terza generazione ed Echo Auto di seconda generazione. Tra gli aspetti notevoli: Echo Pop ed Echo Show 5 sono compatibili con Matter il nuovo standard per la casa smart cui Amazon dimostra di credere

Echo Pop

Echo Pop appartiene alla gamma economica degli speaker smart di Amazon e si colloca sulla traiettoria di Echo Dot anche se, almeno secondo alcune dichiarazioni rilasciate da Amazon, non è destinato a sostituirlo. Ha una forma differente e apparentemente più “ergonomica”.

Invece di essere coricato orizzontalmente l’altoparlante diffonde suono frontalmente con un angolo di 45% grazie alla forma semisferica. Amazon sottolinea l’incremento della qualità audio e la compatibilità con tutte le funzioni di Amazon Alexa.

È anche ecologico: il tessuto di cui è realizzato è ricavato al 100% da filato di poliestere riciclato post-consumo. L’alluminio utilizzato è composto all’80% da alluminio riciclato. Costa 54,99 €. Meno di Echo Dot (che comunque è spesso scontato, ad esempio oggi costa 39,99€). Echo Pop Sarà disponibile dal 31 maggio.

Echo Show 5 3ª Generazione

Echo Show 5 di nuova generazione, di cui si è già parlato, è identico dal punto di vista del design alla versione precedente e anche lo schermo è da 5,5 pollici. Amazon però ci spiega che è del 20% più veloce e offre una ricca esperienza musicale per l’incremento della potenza e della resa dei bassi, grazie a un nuovo comparto audio.

Sono stati riprogettati anche i microfoni per una superiore comprensione del parlato e introdotto un nuovo processore AZ2 Neural Edge. Sarà disponibile dal 31 maggio e costa 109,99€.

Echo Auto di seconda generazione

Viene oggi rilasciato in Italia anche Echo Auto di seconda generazione. Non si tratta in questo caso di un prodotto nuovo ma della nuova versione di un prodotto che era disponibile da diversi mesi all’estero. È più piccolo della versione precedente e ha cinque microfoni che dovrebbero migliorare la qualità dell’audio. In aggiunta a questo ha un sistema di connessione adesiva. Funziona come il modello precedente, permettendo di controllare vari dispositivi con la voce e il supporto di Alexa. Costa 69,99 ed è disponibile da subito.

Echo Buds 2023

Amazon in altri paesi ha anche annunciato la nuova versione degli Echo Buds. Gli auricolari abbandonano il design a bottone per quello a stelo, simile agli AirPods. Al momento però non c’è traccia sul sito Amazon Italia. Anche in passato però i precedenti Echo Buds sono arrivati nel nostro paese con un certo ritardo.

