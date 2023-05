Amazon porta Matter su 100 milioni di Echo con configurazione via iPhone

Prosegue l’adozione dello standard universale Matter per la casa smart da parte di Amazon che, con l’ultimo aggiornamento delle scorse ore, amplia ulteriormente il supporto Matter anche agli smart speaker Echo meno recenti.

Amazon introduce la possibilità di configurare dispositivi Matter con Alexa direttamente da iPhone, prima era possibile solo con Android, infine annuncia la collaborazione con Eve che permette di usare Echo e Alexa per controllare decine e decine di sensori e dispositivi dentro e fuori la casa smart.

Matter arriva negli Amazon Echo datati

Più precisamente l’aggiornamento permette agli utenti iPhone di configurare i dispositivi compatibili con Matter, inclusi quelli con supporto allo standard Thread. Echo, Echo Plus e anche Echo Dot di seconda generazione possono essere aggiornati per essere impiegati come controller Matter.

Echo di quarta generazione con Zigbee

Amazon Echo (4° generazione) controlla Matter via Thread

In aggiunta Echo di quarta generazione ora funge anche da border router per controllare dispositivi con tecnologia Thread. Ciò significa che gli utenti che possiedono questo speaker possono gestire la casa smart e i dispositivi più disparati sia che questi funzionino via Wi-Fi, Zigebee, Bluetooth Low Energy BLE Mesh, Matter via Wi-Fi ed ora anche dispositivi Matter via Thread.

Il colosso dell’e-commerce dichiara che con questo aggiornamento il supporto Matter si amplia a oltre 100 milioni di dispositivi Echo attraverso 20 modelli già installati nelle case degli utenti. Questi ultimi hanno già collegato ad Alexa oltre 300 milioni di dispositivi per la casa smart.

La casa smart di Eve si controlla al volo via Matter con Alexa

L’ultima importante novità riguarda la collaborazione tra Amazon e il costruttore Eve che propone un vasto catalogo di dispositivi per la casa smart, dalle prese intelligenti passando per riscaldamento, qualità dell’aria, energia, illuminazione, fino ad arrivare alla sicurezza. Prima dell’avvento di Matter i prodotti Eve funzionavano solo con determinati prodotti e sistemi. Con il supporto a Matter via Thread di Amazon Echo ora è possibile controllarli tutti direttamente da Alexa.

Amazon propone a sviluppatori e costruttori i programmi Work With Alexa WWA e Frustration-Free Setup FFS per far funzionare tutto il modo rapido e con una procedura di configurazione super breve e facilitata. Chi compra accessori e dispositivi Eve per la casa smart su Amazon può scegliere la configurazione veloce e facilitata FFS in fase di riepilogo del carrello. In questo modo non appena il prodotto Eve verrà consegnato sarà già pronto e configurato per iniziare a funzionare subito non appena estratto dalla confezione e acceso.

Amazon Echo, i modelli che già supportano Matter

In precedenza Amazon ha già introdotto il supporto Matter per questi dispositivi: Echo Dot (quinta generazione), Echo Dot (quinta generazione) con Orologio, Echo (quarta generazione), Echo Dot (terza generazione, versione 2018), Echo Studio, Echo Show 8 (seconda generazione, versione 2021, Echo Show 10 (terza generazione), ed Echo Show 5 (seconda gen, 2021), Echo Dot (3 gen) con Orologio, Echo Dot (4 gen) con Orologio, Echo Show 5, Echo (v3), Echo Dot (4 gen), Echo Input, Echo Flex, Echo Plus (v2), ed Echo Show 8.

Tutti i modelli più recenti di Amazon Echo sono disponibili anche con sconto a partire da questa pagina di Amazon.